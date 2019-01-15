Kızıldağ Kar ve Tipi Nedeni ile Araç Ulaşımına Kapandı
1 saat önce
Kızıldağ kar ve tipi nedeni ile araç ulaşımına kapandı Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandıSİVAS - Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Kızıldağ kar ve tipi nedeni ile araç ulaşımına kapandı
Sivas- Erzincan
karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı
SİVAS - Sivas-Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sivas- Erzincan karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıdağ Geçidinde araç ulaşımına kapandı. Hazırlıksız yola giren çok sayıda araç mahsur kaldı. Saatlerde beklemek zorunda kalan araçlara Jandarma
, 112 ve İmranlı
Acil Yardım ve Kurtarma Derneği tarafından su ve yiyecek dağıtıldı. Karayolları araç ulaşımına kapanan yolu yeniden trafiğe açmak için yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
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