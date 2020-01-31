Kızıldağ kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı - Son Dakika
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Kızıldağ kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı

29 dakika önce

Erzincan-Sivas karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.

Kızıldağ kar ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı, System.String[]

Erzincan- Sivas karayolu 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapandı.


Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.


Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan geçidinde ulaşım güçlükle sağlanırken, Kızıldağ'da ise yol kapandı. Erzincan'dan Ankara istikametine giden sürücüler Kızıldağ geçidinin ulaşıma kapanması nedeniyle Amasya yolu istikametine yönlendirildi.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için Karayolları ve polis ekipleri, iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.


Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak Refahiye - Suşehri- Amasya yolunda trafiği açık tutmaya çalışıyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:08 Kaynak: İHA
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