Son Dakika Haberleri: Kızıldağ Yaylası 8. Köylerarası Futbol Turnuvası kuraları çekildi
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Kızıldağ Yaylası 8. Köylerarası Futbol Turnuvası kuraları çekildi

1 saat önce

Karaisalı Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 8. Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi.

Kızıldağ Yaylası 8. Köylerarası Futbol Turnuvası kuraları çekildi, System.String[]
Karaisalı Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 8. Kızıldağ Yaylası Köylerarası Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi.

Adana'da bir restoranda iftarda bir araya gelen tertip komitesi ve takım yöneticilerinin katıldığı toplantıda kura çekimi gerçekleştirildi.

2109 yılı turnuvasına Karaisalı, Çukurova ve Aladağ ilçelerinden 18 takım katılacak. Turnuvada, Hacımusalıspor, Eğlencebirliği, Çatalanspor, Kaşobasıspor, Topalakspor, Döşekevispor, Yağıbasanspor, Aladağ Birlikspor, Çukur Çömelekspor, Küçükçınarspor, Gildirlispor, Kaledağspor, Kuşçusofuluspor, Pirilispor, Torunsolaklı Farsakspor, Salbaşspor, Çakallıspor ve Yağıbasan Akkuşspor şampiyonluk için mücadele edecek. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Karaisalı, Adana, Futbol, Spor
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