Son Dakika Haberleri: Kızıldam Mahallesi'nde 2 km'lik İsale Hattı Yenilendi

Kızıldam Mahallesi'nde 2 km'lik İsale Hattı Yenilendi

1 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes'in Kızıldam Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik mevcut isale hattını vatandaşlara daha sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla yeniledi.

Kızıldam Mahallesi'nde 2 km'lik İsale Hattı Yenilendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde daha sağlıklı ve uzun yıllar kullanılabilecek altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Kızıldam Mahallesi'ndeki içme suyu temin eden mevcut isale hattının yenileme çalışmalarını tamamladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 kilometrelik hat yenileme çalışması sayesinde vatandaşa daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu kazandırıldı.

"MASKİ, üzerine düşen görevi yapıyor"

Kızıldam Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Gülcan, "Mahallemize içme suyunu ulaştıran isale hattımız eski ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Sık Sık bize sorun yaratan hattımız MASKİ yetkilileri tarafından ele alınarak yenilendi. Bu çalışma sayesinde mahallemize daha sağlıklı ve kaliteli su temin edildi. MASKİ, üzerine düşen görevi yapıyor. Mahallem ve muhtar olarak hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:19 Kaynak: Bültenler

Gördes, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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