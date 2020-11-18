Kızıldamlar kestane kabağı "kalitesiyle" tarlada satıcı buldu - Son Dakika

Bilecik'in Kızıldamlar köyünde yetiştirilen ve raf ömrü bir seneyi bulan kestane kabağı, kalitesiyle tarlada satıcı buldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün hazırladığı projenin bakanlıkça kabul edilmesinin ardından "İyi Tarım Uygulaması"na geçen çiftçiler, 2 yılda verimlerini yüzde 70 oranında arttırdı.

Türkiye'de sofraları süsleyen kestane kabağını hasat edebilmek için sabahın ilk ışıklarında tarlalarına giden üreticiler, ürünlerini dalından koparır koparmaz satıcısına teslim ediyor.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Mustafa Gezen, AA muhabirine, kabak hasadında heyecanın başladığını ifade etti.

"Elimizde şu an kabak kalmadı. Kaliteden dolayı hızlı bir satış söz konusu oldu. Genel olarak ürünümüzü İstanbul'a gönderdik. Eskişehir, Bursa, Çorum gibi illere gönderiyoruz. Satış yapabileciğimiz stokta ürünümüz kalmadı. Kabağın tanıtımında çok büyük emek verdik, bu kaliteyi de devam ettirmek istiyoruz. Üretimin devam etmesini istiyoruz, hasatla birlikte vatandaşlarla çeşitli festival ve etkinliklerle bir araya gelmek istiyoruz. "

Her yıl düzenledikleri kabak festivalini yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı hazırlayamadıklarını kaydeden Gezen, "Bu kaliteye yaklaşık 5 yılda ulaştık. Bu kabak 1 yıl dayanan bir kabaktır. Kaliteden dolayı kabağı satmakta sıkıntı çekmiyoruz." şeklinde konuştu.