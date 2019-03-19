Kızıldaş'ın Mahalle Ziyaretleri Aralıksız Sürüyor

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerini hız kesmeksizin sürdürüyor.

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi ziyaretlerini hız kesmeksizin sürdürüyor.



Başkan Kızıldaş, seçim çalışması sırasında Tatkınık, Hakverdi, Yürektaşı, Çevreli, Güveçli ve Asmaca mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Arguvan halkının sıcaklığının kendisini ve ilçeyi sarıp sarmaladığını aktaran Başkan Kızıldaş, "Her gittiğimiz yerde sıcaklığınızla karşılanmak, sizlerden güzel sözler duymak, içtenliğinizi hissetmek bizim için onur verici. Buralarda yaşayanlar bizim insanımız, tabi ki hizmet edecek tabi ki eksikleri gidermek için gayret göstereceğiz. Sizlere elimizden geldiğince destek olmak zorundayız. Sizler için daha fazlasını yapacağız. Elimizi güçlendirdik, tecrübeler edindik, bundan sonra yapacağımız hizmetlerin alt yapısını hazırladık. Sizlerden aldığımız güçle daha fazla hizmet getireceğiz. Her zaman izlediğimiz ayrım gözetmeyen yolumuzdan devam edip, herkese eşit durup, hizmetlerimizi herkese ulaştıracağız. Arguvan hepimizin, Arguvanlıların bir kısmı mutlu bir kısmı mutsuz olursa bu durum bizi vicdanen rahatsız eder. Bizim, ilke ve prensiplerimizin temelini insan oluşturur" ifadelerine yer verdi.



Başka Kızıldaş, "Sizin vereceğiniz desteklerle Arguvan iyi olacak, hepimiz hep birlikte iyi olacağız. Bizim için birliğimiz ve beraberliğimiz çok önemli, bütünlüğümüzü zedeleyecek ya da bozacak hiçbir şeye hiç kimseye bugüne kadar fırsat vermedik. Kapımız kim olursa olsun hangi ideolojiyi, inancı, düşünceyi taşırsa taşısın herkese açık. Ziyaretlerimiz sırasında sizlerle bir araya gelebilme, birebir görüşebilme, sohbet etme fırsatı buluyoruz. Eksiklerimizi yerinde tespit ediyoruz, taleplerinizi bizlere iletme fırsatı buluyorsunuz. Bu ziyaretler, aynı zamanda yapacağımız hizmetler noktasında bizlere kolaylıkta sağlıyor" ifadelerini kullandı.



Başkan Kızıldaş gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleri sırasında desteklerin kendine olduğuna dair yaklaşımlarla karşılanıyor. "Oylarımız sizin, bizim mahallerimizde sorun çıkmaz, sıkıntı olmaz" söylemleri seçim ziyaretleri sırasında tüm mahallerimizden duyulabiliyor. - MALATYA

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