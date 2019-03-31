Son Dakika Haberleri: Kızıldaş Oyunu Kullandı

Kızıldaş Oyunu Kullandı

1 saat önce

CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş oyunu kullandı.

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CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş oyunu kullandı.

Kızıldaş, Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanmak üzere ilçede bulunan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kızıldaş, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sorunsuz bir seçim geçirilmesini temenni etti. Öte yandan Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin de Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.

1048 nolu sandıkta oyunu kullanan Şahin, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

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