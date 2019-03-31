Kızıldaş Oyunu Kullandı
1 saat önce
CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş oyunu kullandı.
CHP Arguvan
Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş
oyunu kullandı.
Kızıldaş, Mahalli İdareler seçimlerinde oy kullanmak üzere ilçede bulunan Şehit Tuncay Göksu
Çok Programlı Anadolu Lisesine gitti. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Kızıldaş, seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek sorunsuz bir seçim geçirilmesini temenni etti. Öte yandan Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin de Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesinde oyunu kullandı.
1048 nolu sandıkta oyunu kullanan Şahin, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:03 Kaynak: İHA
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