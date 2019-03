Kızıldaş Projelerini Anlattı

Arguvan Belediye Başkanı ve CHP Arguvan Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvanlılar Buluşmasında projelerini anlattı.

Programa CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya'da yaşayan Arguvanlılar ve birçok partili katıldı. Ayrıca Arguva'nın yetiştirdiği ses sanatçıları Gani Pekşen, Fatma Şahin ve Cemal Öztaş seslendirdikleri türkülerle geceye renk kattı.



Burada konuşan Kızıldaş, "Önemli bir süreçten geçiyoruz, bir yerel seçimin öncesindeyiz. 2014 yılında göreve geldiğimizde Arguvan bir köy görünümündeydi. Ama şimdi Arguvan'ı getirdiğimiz nokta ortada, öyle ki Arguvan artık dünya çapında öneme sahip konferanslara ev sahipliği yapıyor. Arguvan'ımızın yetiştirdiği çok değerli isim, gururumuz Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Sezai Yılmaz, Dünya tıp tarihine geçecek bir konferansı ilçemizde gerçekleştirdi. Arguvan artık bilim kongrelerine ev sahipliği yapıyor" dedi.



"Biz beş yılda Arguvan'da çok şey değiştirdik, eğer bize bir beş yıl daha görev ve sorumluluk verirseniz Arguvan'ı çok daha farklı bir yere taşıyacağız" diyen Başkan Kızıldaş, " Sizin gücünüz ve desteğiniz bizimle olduğu sürece hizmetlerimizin sonu gelmeyecek. Ben sizin gözlerinizde, salonlara sığmayan bu kalabalığın gözerinde Martın Sonunda ki Baharı görüyorum. Arguvan da katılımcı, toplum yararını gözeten, üreten bir belediye olma yolunda gereken tüm çalışmaları yaptık. Bugün Arguvan Belediyesi Malatya'nın en borçsuz belediyesi durumunda, hizmet ediyoruz, yatırım yapıyoruz ama borçlanmıyoruz. Spor, kültür, üretim gibi birçok alanda Malatya'nın hiçbir belediyesinde olmayan değerleri Arguvanlılarla birlikte yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Kızıldaş, "Size söz verdiğimiz projelerin yüzde seksenini gerçekleştirdik. İkinci beş yılda ise yapacak daha çok işimiz var. Ayakları yere basan projelerle size hizmet etmek için geliyoruz. Arguvan'lı her şeyin en iyisine en güzeline layık. Arguvanlı Türkiye'nin sigortası, Arguvan Türkiye'nin en çağdaş en demokrat ilçesi. Bugüne kadar başka partilere oy vermiş ancak bu seçimde bize oy verecek bizi desteklemek için yalnız bırakmayan çok değerli hemşehrilerimiz var. Onların desteğini de boşa çıkarmayacağız. Arguvan'ın birlik ve beraberliği her zaman devam edecek. Alevi'si, Sünni'si, Kürdü, Türkü hep bir araya geldik çünkü bizim ortak paydamız Arguvan. Hep birlikte Arguvan'ı hak ettiği yere getireceğiz. Sizlerin desteği olduğu sürece bu ülkeyi karanlıklara teslim etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.



Başkan Kızıldaş'ın ardından konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Beş yıldır Arguvan'a hizmet eden Mehmet Kızıldaş sadece ilçenin çehresini değiştirmekle kalmadı. Düzenlediği etkinlilerle, sosyal faaliyetlerle, kültürel programlarla Malatya'nın bile vizyonunu değiştirdi. Her gittiğimiz yerde kendisiyle nasıl gurur duyduğumuzu aktarıyoruz. Onun için Arguvan'da sandıkları patlatmanızı bekliyoruz. Arguvanlı'nın hak edene hak ettiğini vereceğini, Başkan Kızıldaş'ı sonuna kadar destekleyeceğini biliyorum" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, da, "Dünya'da kayısı deyince akla Malatya, türkü deyince akla Arguvan geliyor. Arguvan Dünya'nın en güzel hasret, aşk, sevda, gurbet türkülerinin doğduğu topraklardır. Nerede türkü varsa orada Arguvan vardır. Arguvan son beş yıla kadar sadece türküsüyle ünlüydü şimdi ise birde Belediye Başkanıyla da ün kazandı. Gittiğimiz her yerde onu referans gösteriyoruz. Bir macera aramaya gerek yok. Hepimizin gurur duyacağı projeleri hayata geçirmeyi planlayan Kızıldaş eminim ki çok daha fazlasını yapacaktır. Sizler Mehmet Kızıldaş'ı çok yakından tanıyorsunuz, siyasi geçmişini çok iyi biliyorsunuz. Başka patilerden aday olanların geçmişte ne iş yaptıklarına, siyasi çizgilerine bir bakın. İltifat marifete tabidir. Kızıldaş, Arguvan için gecesini gündüzüne kattı. CHP'nin oylarını bölmek için çaba sarf edenlerin oyunlarına gelmeyelim" ifadelerine yer verdi.



CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bana deselerdi ki bir belediye başkanına asla rakip çıkmayacak o isim kesinlikle Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş olurdu derdim. Gözümle gördüm, kulağımla işittim, defalarca ilçeye geldim gittim ve gördüm ki bir belediye başkanın bir dönemlik görev süresi bir ilçeye ancak bu kadar yansır. Fiziki, kültür ve sanat projeleriyle birbirini destekleyen, insana dokunan, öz varlıklarını kucaklayan, memleket değerlerine bu kadar sahip çıkan bir belediye başkanını yürekten alkışlıyorum. İktidar partisine gidecekmiş orada yer bulamamış, başka partilerin kapısını çalmış yer bulamamış, CHP'nin içinde aday gösterilirsem partiliyim, aday gösterilmezsem, rozet çekmeceye hadi DSP'ye diye bir parti var ya ancak orada yer bulabilmiş isim belediye başkanlığına aday oluyor. DSP Genel Başkanı 24 Haziran seçimlerinden önce AKP'yle ittifak yapabiliriz diyor, bugün ki DSP dört sefer saraydan randevu istiyor, bugün ki DSP kazanmak için değil CHP kazanamasın diye faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin dört bir yanında sarayın, AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor. Bugün ki DSP Karaoğlan Bülent Ecevit'in de Atatürk'ün de kemiklerini sızlatıyor."



Konuşmaların ardından Arguvan'ın yetiştirdiği güzide sesler, Gani Pekşen, Fatma Şahin ve Cemal Öztaş seslendirdikleri birbirinden güzel Arguvan türküleriyle kulakların pasını sildi. Arguvanlılar Buluşmasına katılan coşkulu kalabalık söylenen türkülere eşlik edip, halaylar çekerek doyasıya eğlendi. - MALATYA

