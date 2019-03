Kızıldaş Projelerini Tanıttı

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvan'da hayata geçirmeyi planladığı projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Mehmet Kızıldaş, Arguvan'da hayata geçirmeyi planladığı projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.



"Hayalimizdeki Arguvan'ı, çok değerli Arguvanlılara kazandıracağız" diyen Başkan Kızıldaş, Proje Tanıtım Toplantısı etkinliğini Turnam İlgezdi Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirdi.



Arguvan Halkı'nın yoğun ilgi gösterdiği proje tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Turan Karadağ, CHP Arapgir Belediye Başkan Adayı Haluk Cömertoğlu, CHP Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Erkan Özgür, CHP Arguvan İlçe Örgütü ve çok sayıda partili katıldı.



Arguvan Halkının çok yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan CHP Arguvan İlçe Başkanı Ulaş Çopur, "Buraya gelen herkese gücümüze güç kattığı için teşekkürlerimi sunarak konuşmama başlamak istiyorum. Bizler yediden yetmişe belediye başkanımıza destek olmak için buradayız. Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi 'Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene.' Biliyoruz ki aydınlık günler aydınlık insanlarla gelir. Bütün çiçekleri koparsanız bile baharın gelişini engelleyemezsiniz. Seçim çalışmalarımız sırasında kapı kapı dolaştık, sıkmadık el bırakmadık. Yollar bizi yormuyor çünkü yoldaşımız çok değerli" ifadelerini kullandı.



CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, "Değerli başkanımız Mehmet Kızıldaş, beş yıl önce göreve geldiğinde verdiği sözlerin hepsinin arkasında durdu. Bizde bugün heyecanla yeni projelerin neler olduğunu öğrenmeyi bekliyoruz. Arguvan sevgiyi, hoşgörüyü, insan anlayışını en üst seviyede yaşatan önemli ilçelerimizden biridir. Cumhuriyetin değerlerine her zaman sahip çıkmış, Atatürk'ün değerlerini her zaman kalbinde yaşatmıştır. Bu duygulara sahip tüm Arguvanlıların önünde saygıyla eğiliyorum, her birinizle ayrı ayrı onur duyuyorum. Arguvan insanı her şeyin en iyisini hak eder. Başkanımız da bunun bilincinde çalışmalar yürüttü. Arguvan da son beş yılda yapılan çalışmaları gittiğimiz tüm ilçelerimizde anlatıyoruz. Anlatıyoruz, çünkü CHP'li, sosyal demokrat belediyeler bu şekilde yönetiliyor diyoruz. Bizler, aydın demokratlar olarak hiçbir zaman ben anlayışına, böleriz, parçalarız anlayışına geçit vermemeliyiz. Önümüzde önemli bir seçim var. 17 yıldır AKP iktidarı tarafından yanlış bir anlayışla yönetiliyoruz. Bugün markete, manava gitmek lüks olmuş durumda. Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamaz duruma geldik. Bizler böyle bir ortamda birleşip, bütünleşerek en güzel cevabı sandıkta vermek durumundayız" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "Sizi beş yıl ötesine götürmek istiyorum. Beş yıl önceki Arguvan'ı bir düşünün o zaman nasıldı şimdi nasıl. 2014 yılında Arguvanlılar Kızıldaş'a bir görev verdi. Başkanımız da gece demeden gündüz demeden sadece Arguvan merkeze değil bütün mahallerine önemli hizmetlerde bulundu. Övünerek söylüyorum ki Malatya da referansımız oldu. Gittiğimiz her yerde Arguvan'ı, Arguvan'a yapılan hizmetleri anlatıyoruz. Arguvan'da dil ayrımı, ırk ayrımı, din ayrımı yok, her türlü düşünceye saygı gösterilerek hizmet ediliyor. Bundan sonrada öyle devam edeceğinden eminim. Ayrıca kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapılıyor. İlçemizde kadın dinlenme evimiz var. Sayın Kızıldaş her şeyiyle şeffaf biri. Kimseyi eleştirecek değilim ancak diğer adaylarla Kızıldaş'ı bir karşılaştırın. Siyasi çizgilerine, yaşantılarına, geçmişlerine, yaptıkları işlere bakarak değerlendirmelerde bulunun. Ben yoksam Arguvan yansın demek kolay. Başkanımız bizi sadece Arguvan'da değil İstanbul'da, Ankara'da da temsil ediyor. Partimizin temsili konusunda başarıları göz önünde. Başkanımızı eleştirenlere cevabı siz verin. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından olan Mehmet Kızıldaş'a desteklerinizi esirgemeyin. AKP'nin yaptırdığı bir araştırma sonrası ilçeler arasında ki en başarılı ilçenin tabi ki Arguvan olduğu belirlendi. Arguvan bu başarısını her zaman devam ettirmeli " sözlerini kullandı.



CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Buraya geldiğimizde ilk olarak Arguvan'ı gezdik. Bu önemli ilçemizin geldiği noktayı, hizmetlerini, nezih sokaklarını, kültür merkezini gördük. Başkanımızla gurur duyuyorum. Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminin olduğu her yerde güzellik vardır. CHP'nin olduğu her yerde Cumhuriyetimizin temel değerleri, çağdaşlık, yaşanabilir bir şehir anlayışı, insanlarımızın mutluluğu var. Bugün Türkiye'nin her yerinde ödül alan belediyeler partimizin adını taşır. İnsanların mutlu olduğu, insanların gelişim noktasında önemli olgular taşıdığı yerler arasında Arguvan'da var. Arguvan bizim değerimiz, Arguvan bizim 'Türkü Diyarımız' tüm Arguvanlıların nezdinde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu seçimde de başkanımızın yanında olacağız. Arguvan'ın Mehmet Kzıldaş'a yeniden destek çıkacağını da çok iyi biliyorum."



Proje tanıtım toplantısı sırasında coşkulu bir kalabalığa hitap etmek için kürsüye gelen Arguvan Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi yeni dönem Belediye Başkan adayı Mehmet Kızıldaş, bir kasaba görünümde olan Arguvan'da Dünya Tıp tarihine geçecek bir toplantıya ev sahipliği yapıldığının altını çizerek sözlerine başladı.



Başkan Kızıldaş, "Buna öncülük eden Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocama teşekkürlerimi sunuyorum. Arguvan köy görünümden çıktı. Artık tıp kongrelerine, bilim kongrelerine ev sahipliği yapıyor. Böyle bir uç toplantının böyle bir ilçede böyle bir kalabalık kitleyle yapılması tarihe geçilecek bir olay. Sevgili Arguvanlılar bu sizlerin sayesinde oldu. Ne kadar övünseniz, ne kadar gurur duysanız azdır. Bu onuru doya doya yaşayalım. Adı kendinden büyük olan, ünü ülke sınırlarımızın ötesine geçen Arguvan'ımızın yaptığımız hizmetlerle çehresini değiştirdik. Teşekkür etmem gereken isimler var. Başta Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba'ya, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye bu güzel kültür kompleksini kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Arguvan'lı iyiyi de kötüyü de eğriyi de doğruyu da bilecek kapasite ve bilince sahip. Arguvanlı çağdaştır, Arguvanlı demokrattır, Arguvanlı aydındır. Arguvan kadınıyla, erkeğiyle, kürdüyle, türküyle bir olmayı başarmış. Ülkeye örnek olmuş bir ilçedir" dedi.



Kızıldaş, "Bugüne kadar yaptığımız hizmetleri herkes görüyor ve takdir ediyor. Buraya geliş gayemiz sizlere hizmet etmek. Sizlerin yaşam standartlarını daha da üste çekecek, kaliteyi yükseltecek bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. İlçemizin en büyük sorunu heyelandı. Biz bu sorunu kapsamlı bir çalışmayla sonuçlandırdık. Heyelan çalışmamızın ardından Arguvan da yapılaşma arttı, ilçenin önü açıldı. Yapılan çalışmalar bakımından Türkiye'nin en büyük heyelan çalışmasının ardından kalan iki buçuk yıllık görev sürecinde sizleri hizmetlerle birçok ilkle buluşturduk. Arguvan, cadde ve sokaklarında ilk kez sıcak asfalt gördü, il de değil bölgede bulunmayan bir selektör kazandırdık. Kütüphanemizle, futbol sahamızla diğer hizmetlerimizle ilkler hayat buldu. Yeni açtığımız caddelerle giriş ve çıkışlara yerleştirdiğimiz tabelalarla ilçeye kent havası kazandırdık. Bunları sizin bize verdiğiniz güçle yaptık. Ben inanıyorum ki bize daha fazla destek verecek gücümüze güç katacağız" ifadelerine yer verdi.



Arguvan'da çok güzel bir birlik ve bütünlük sağladık diyen Başkan Kızıldaş konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



"Çünkü biz bizi yetiştiren büyüklerimizden 72 millete bir bakmayı öğrendik. Onun için Arguvan da partisi, inancı, düşüncesi, etnik görüşü ne olursa olsun hiç kimseyi ayırt etmeden herkese eşit şekilde hizmet ettik ve bu durumdan gurur duyuyoruz. Bugün bu salonda sadece CHP'liler yok, geçmişte başka partilere oy veren insanlar var. O insanların köylerine gittiğimizde, evlerinin kapısını çaldığımızda, ellerini sıktığımızda şunu söylüyorlar. Siz, bize bugüne kadar ayrım yapmadan hizmet getirdiniz. Kapınızı yüreğinizi açtınız. Biz size oy vereceğiz. Biz Arguvan'ın birlik ve bütünlüğünü sağladığımız için gurur duyuyoruz. Bizi zaman zaman borçsuz bir belediye olmakla eleştirdiler. TÜİK, Türkiye'de ki belediye ve şirketlerin vergi borçlarını açıklıyor. Arguvan'ın Türkiye'de ki en borçsuz belediye olduğu kaydediliyor. Hizmet getiriyoruz, yatırım yapıyoruz ama borçlanmıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Yemedik, çalmadık, çırpmadık, her kuruşun değerini bildik. Çünkü o parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var dedik. Arguvan belediyesinin bütçesini en onurlu en bilinçli en verimli ve en düzenli şekilde kullandık. Onun için Malatya'nın en borçsuz belediyesiz. Türkiye de, 81 milyonluk ülkede tüm yatırımlar durdurulurken, Anadolu'nun kırsal bir yerinde en küçük belediyelerinden biri olan Arguvan'da yatırımlarımız sürüyor. İnşaatlarımız kışın bile durmadı devam ediyor."



Başkan Kızıldaş, Arguvan'ın daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için hayata geçirmeyi planladıkları 26 projeyi tek tek tanıttı. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor

Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü

Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı