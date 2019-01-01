Son Dakika Haberleri: Kızıldeniz'de Ortak Deniz Tatbikatı

Kızıldeniz'de Ortak Deniz Tatbikatı

33 dakika önce

Mısır ordusu, Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan karasularında ortak "Kırmızı Dalga 1" tatbikatına başladığını duyurdu.

Kızıldeniz'de Ortak Deniz Tatbikatı, System.String[]
Mısır ordusu, Kızıldeniz'deki Suudi Arabistan karasularında ortak "Kırmızı Dalga 1" tatbikatına başladığını duyurdu.

Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün, Cibuti, Sudan ve Yemen'in katılımıyla "Kırmızı Dalga 1" ortak deniz tatbikatının başladığı belirtildi.

Tatbikatın, katılan güçlerin savaş etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak için komuta kademesinin becerilerinin geliştirilmesi, ortak deniz savaşının planlanması ve yönetiminin geliştirilmesini kapsadığı aktarılan açıklamada, Kızıldeniz'e kıyısı bulunan devletlerin deniz güvenliğini güçlendirmek, karasularını korumak, askeri işbirliğini arttırmak ve tecrübe paylaşımının hedeflendiği kaydedildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın Batı Filosu Komutanı Sakar el-Harbi'ye dayandırdığı habere göre, tatbikatın perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:13 Kaynak: AA

Yemen, Mısır, Suudi Arabistan, Güncel
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