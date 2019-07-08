Son Dakika Haberleri: Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı

13 dakika önce

KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.

Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı, System.String[]
KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.

Kızıldeniz'de 8'i turist 3'ü mürettebat olmak üzere 11 kişiyi taşıyan tekne, batma tehlikesiyle karşılaştı. Acil durum çağrısının ardından Mısır Deniz Kuvvetleri turistleri kurtardı. Kurtarılan 11 kişiye gerekli sağlık müdahalelerinde bulunuldu. Teknenin motorunun gezi sırasında bozulduğu öğrenildi. - KAHİRE
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
turist, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Aston Villa, Trezeguet için 11 milyon euroyu gözden çıkardı Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü Kan donduran taksici dehşetini mahkemede anlattı: Beni ona verme tecavüz edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 22:41:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]