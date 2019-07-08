Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan sonda kurtarıldı
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KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.
KAHİRE (İHA) – Kızıldeniz'de turistleri taşıyan tekne batmaktan son anda kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:27 Kaynak: İHA
Kızıldeniz'de 8'i turist 3'ü mürettebat olmak üzere 11 kişiyi taşıyan tekne, batma tehlikesiyle karşılaştı. Acil durum çağrısının ardından Mısır Deniz Kuvvetleri turistleri kurtardı. Kurtarılan 11 kişiye gerekli sağlık müdahalelerinde bulunuldu. Teknenin motorunun gezi sırasında bozulduğu öğrenildi. - KAHİRE
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