Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden "yeni ittifak" - Son Dakika
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Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden "yeni ittifak"

6 saat önce

Suudi Arabistan, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.

Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden

Suudi Arabistan, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş sözleşmesinin imzalandığını duyurdu.


Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalının haberine göre, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde kıyısı bulunan; Suudi Arabistan, Sudan, Cibuti, Somali, Eritre, Mısır, Yemen ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları, Riyad'da bir araya geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluş sözleşmesinin imzalandığını, söz konusu konseyin merkezinin Riyad olacağını belirtti.

Yeni ittifak için askeri bir güç oluşturulduğuna ilişkin algıların yanlış olacağını kaydeden Bin Ferhan, her ülkenin savunma gücüne ve ikili koordinasyona sahip olduğunu, bunun kolektif çalışmaya dönüşebileceğini ifade etti.

Suudi Bakan, Konseyin, bölgede artan zorlukların gölgesinde güvenlik ve istikrarı korumak, karşılaşılan tehlikelerle mücadele için hayati öneme sahip su yolu konusunda istişare ve koordinasyonu hedeflediğini ifade etti.

Çok hassas bir aşamadan geçildiği ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bin Ferhan, yeni Konseyin ortak bir çalışma sistemine sahip, genel sekreterliği, toplantı ve zirveleri olacağını kaydetti.

Bin Ferhan Konseyin, koordinasyon ve iş birliği için farklı bir girişim olduğunu; Körfez İşbirliği Konseyi'yle aynı çizgide olmadığını vurguladı.

Suudi Bakan Bin Ferhan, Kral Selman bin Abdulaziz'in yakın zamanda Kızıldeniz ve Aden Körfezi kıyısı ülkelerinin liderleri için zirve çağrısı yapacağını kaydetti.

Öte yandan Suudi Arabistan Kralı Selman, "Kızıldeniz ve Aden Körfezi Kıyısındaki Arap ve Afrika Ülkeleri Konseyi"nin kuruluşu ve sözleşmenin imzalanmasını tebrik etti.

Suudi Arabistan Aralık 2018'de Riyad'da düzenlenen bir toplantıda, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle "bölgesel birlik" kurulmasını önermişti. Söz konusu toplantıya Suudi Arabistan, Mısır, Cibuti, Somali, Sudan, Yemen ve Ürdün katılmıştı.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:46 Kaynak: AA
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