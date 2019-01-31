Son Dakika Haberleri: Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

56 dakika önce

Kızılderili müzisyenler vatandaşların ilgi odağı oldu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdiİSTANBUL - Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları gösteri ile vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kızılderili müzisyenler vatandaşların ilgi odağı oldu
İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi

İSTANBUL - Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları gösteri ile vatandaşların ilgi odağı oldu.
İstanbul'un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi her gün farklı tarzda müzik yapan grupların sahnesi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen müzisyenler yöresel müziklerini İstiklal Caddesi'nde insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Müziklerinin yanı sıra giydikleri renkli kıyafetlerle ilgi odağı olan müzisyenlerle fotoğraflar çekmek için vatandaşların birbirleriyle yarıştığı görüldü. Caddede Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen de vatandaşların ilgisini çekti. Keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar müzisyenlere gönüllerinden kopan miktarlarda para vermeyi de ihmal etmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

İstanbul, İstiklal Caddesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Bir AVM Önünde Silah Sesleri Sivasspor, Barcelona'nın Eski Yıldızı Bojan Krkic ile Anlaşmaya Vardı

Son dakika! Galatasaray'ın Yeni Golcüsü Kostas Mitroglou İstanbul'a Geldi Kendini Asan Adamı İpten Vatandaş Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 10:09:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]