Son Dakika Haberleri: Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

1 saat önce

Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kızılderili Müzisyenler Vatandaşların İlgi Odağı Oldu, System.String[]
Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen İstiklal Caddesi'nde yapmış oldukları gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

İstanbul'un en popüler caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi her gün farklı tarzda müzik yapan grupların sahnesi haline geldi. Dünyanın dört bir tarafından gelen müzisyenler yöresel müziklerini İstiklal Caddesi'nde insanlarla buluşturmaya devam ediyor. Müziklerinin yanı sıra giydikleri renkli kıyafetlerle ilgi odağı olan müzisyenlerle fotoğraflar çekmek için vatandaşların birbirleriyle yarıştığı görüldü.

Caddede Kızılderili kıyafetleri giyen bir grup müzisyen de vatandaşların ilgisini çekti. Keyifli dakikalar geçiren vatandaşlar müzisyenlere gönüllerinden kopan miktarlarda para vermeyi de ihmal etmedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

İstanbul, İstiklal Caddesi, Güncel
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