Kızılhaç Başkanı Maurer, Ukrayna'daki insani durumu görüşmek üzere Rusya'da - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer'in, Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'daki insani durumu müzakere etmek için Rusya'ya gittiği açıklandı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada Maurer'in, Rusya-Ukrayna savaşının insani boyutunu yetkililerle görüşmek üzere bugün Moskova'ya vardığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Maurer, bu ziyareti "Ukrayna'da çatışmalardan etkilenen sivillerin acılarının hafifletilmesi için" gerçekleştirdiğini belirtti.

Maurer, Ukrayna'da çatışmaların yol açtığı hasarın çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Sivillerin çektiği ıstırabı azaltmak için tarafların uluslararası insan hakları hukuku uyarınca atması gereken adımlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de görüşmeyi planladığını aktaran Maurer, "Çatışmanın olduğu bölgelerde insani yardımların daha etkili olması için tarafsız ve bağımsız insani yardım koridorunun açılması gerekmektedir." ifadesini kullandı.

ICRC Başkanı Maurer geçen hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmiş ve Mariupol bölgesinde mahsur kalan sivillerin durumuna dikkati çekmişti.

Ukrayna hükümetinden dün yapılan açıklamada, kuşatma altındaki Mariupol'de 100 binin üzerinde sivilin mahsur kaldığı duyurulmuştu.