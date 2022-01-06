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Kızılhaç, Filipinler'de tayfun sonrası salgın riski görüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Kızılhaç, Filipinler'de tayfun sonrası salgın riski görüldüğünü açıkladı

06.01.2022 18:32
Kızılhaç, Filipinler'de tayfun sonrası salgın riski görüldüğünü açıkladı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan Rai Tayfunu sonrası zarar gören bölgelerde sağlık krizi yaşandığını ve bu bölgelerde Kovid-19 ve diğer türlü salgınların yayılmasını önlemek için harekete geçtiklerini bildirdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan Rai Tayfunu sonrası zarar gören bölgelerde sağlık krizi yaşandığını ve bu bölgelerde Kovid-19 ve diğer türlü salgınların yayılmasını önlemek için harekete geçtiklerini bildirdi.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, Aralık 2021'den bu yana ülkede etkisini gösteren, 375 kişinin hayatına mal olan ve 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen tayfun sonrası insani durumun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kızılhaç Filipinler Ofisi'nin, tayfunun etkili olduğu adalarda sağlık hizmetleri ve tıbbi ekipman yardımlarını artırdığı, Kovid-19 başta olmak üzere mide iltihabı ve ishal gibi salgınları önlemek için çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Yerel yönetim yetkililerinden alınan bilgilere göre tayfunun vurduğu şehirlerde toplam 141 sağlık binasının zarar gördüğü ve 400'ün üzerinde ishal ve mide iltihabı vakası görüldüğü bilgisi paylaşılan açıklamada, tayfundan etkilenen yaklaşık 400 bin kişiye yemek, temiz su ve geçici barınak sağlanması için yaklaşık 21 milyon ABD doları yardıma ihtiyaç olduğu hatırlatıldı ve uluslararası camiaya çağrıda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılhaç Filipinler Başkanı Richard Gordon, "An itibarıyla Kızılhaç, tayfundan büyük derecede etkilenen Siargao Adası'na acil tıbbi yardım çadırları ve ekipman göndererek sağlık hizmetlerini artırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Gordon, Kızılhaç'ın Cebu, Palawan ve Bohol gibi kentlere de salgın hastalıkları önlemek için yardım götürdüğünü kaydetti.

Filipinler'i 17 Aralık 2021'de vurmaya başlayan ve 20 Aralık'a kadar etkisini gösteren Rai Tayfunu'nda 375 kişi hayatını kaybetmiş, 500'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

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Filipinler, Güneydoğu, Kızılay, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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