Kızılhaç: Savaş, Yemen'de benzeri görülmemiş bir insani krize yol açtı - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de yaklaşık 7 yıldan bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle halkın yüzde 70'inin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve ülkenin dünyadaki insani krizler arasında ilk sıralarda yerini aldığını bildirdi.

ICRC Yakın ve Orta Doğu Sözcüsü İman et-Trablusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de 2014'ten bu yana süren çatışmaların yol açtığı insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trablusi, ICRC olarak Yemen'in dört bir yanında bugüne kadar tutsakların bulunduğu 40 merkeze ulaşmayı başardıklarını söyledi.

Hükümet güçleri ve İran destekli Husilerin kontrolündeki farklı bölgelerde, iç savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin tutsağı ziyaret ettiklerini dile getiren Trablusi, "Tutsakların çoğu sivillerden oluşuyor. ICRC'nin, ülkedeki savaştan ötürü alıkonulanlara ulaşımı çok sınırlı. Ülkedeki tutsakları yerinde görmek için, çatışan taraflarla müzakerelerimiz sürüyor." diye konuştu.

ICRC'nin, Yemen'de farklı güçlerin kontrolündeki tutsak merkezlerinin tümüne ulaşmak için ziyaret çalışmalarını genişletmeye hazır olduğunu aktaran Trablusi, şunları kaydetti:

"Silahlı çekişmelerle bağlantılı tutsaklara yönelik insani yükümlülüğümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrıca tüm tutsakların her zaman insanca muamele görmesi için yetkili makamlara desteklerimizi sürdürüyoruz. ICRC, tutsakların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve onlara daha iyi koşullarda bir hayat imkanı sunmak için yetkili makamlarla ikili ve gizli görüşmeler yapıyor."

Trablusi, ancak ICRC'nin çözümlere katkısının sınırlı olduğunu söyledi. Ülkede çatışan tüm tarafların Yemenlilerin yaşadığı çileyi göz önünde bulundurması gerektiğini vurgulayan Trablusi, isim vermeden hükümet güçleri ile Husileri yıllardır devam eden iç savaşı bitirecek ve Yemen'de yeniden yaşanabilir şartları oluşturacak bir çözüme davet etti.

"Yemenlilerin yüzde 70'i yani 20,7 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç"

Savaş yorgunu Yemen'deki insani krize dikkati çeken Trablusi, "Savaş hala doğrudan veya dolaylı olarak sivillerin büyük kayıplar vermesine neden oluyor. Savaş, Yemen genelinde benzeri görülmemiş bir insani krize yol açmış durumda. Yemen, dünyadaki insani krizler arasında ilk sıralarda yerini aldı, nitekim Yemenlilerin yüzde 70'i yani 20,7 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç hale geldi." ifadelerini kullandı.

Savaşın etkilerinin günlük hayatın tüm alanında görüldüğüne dikkati çeken Trablusi, temel tüketim ürünlerinin tümünde fiyatların aşırı artmasının yanı sıra halkın büyük bir kesiminin temiz içme suyuna veya sağlık gibi en temel hizmetlere ulaşmakta ciddi anlamda zorluk çektiğini kaydetti.

Yaklaşık 30,5 milyon nüfusa sahip Yemen'de takriben 16 milyon insanın gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığının altını çizen Trablusi, bunların arasında yer alan 4,71 milyon kadın ve çocuğun ise yetersiz beslenmeden muzdarip olduğunu vurguladı.

Yemenlilerin sadece yüzde 30'u su şebekesinden yararlanabiliyor

Yemen'in aynı zamanda su kaynakları bakımından da dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Trablusi, ülkede her gün 15 milyon insanın suya ulaşmak için maliyet ve zaman anlamında türlü zorluklar yaşadığını aktardı.

Trablusi, Yemen halkının sadece yüzde 30'unun su şebekesinden yararlanabildiğini belirterek, "Çünkü Yemen'deki su şebekesi de doğrudan veya dolaylı olarak çatışmalardan zarar gördü." dedi.

"Yemen'de 4,5 milyon engelli bulunuyor"

BM raporlarına göre 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Hükümet ve insan hakları raporlarına göre çok sayıda Yemenli de yaralandı veya sakat kaldı.

Trablusi, "Yemen'de toplam nüfusun yüzde 15'ine denk gelen yaklaşık 4,5 milyon engelli bulunuyor. Bunlardan 1,2 milyonunu, şiddetin görüldüğü bölgelerde yaşayan çocuklar oluşturuyor. Yoksulluk ve şiddetten daha fazla etkilendiği için bu grubun kırılganlığı daha da artıyor." dedi.

Çatışmalar nedeniyle ülkede çok sayıda engelli olduğunu kaydeden Trablusi, "Yaklaşık 150 bin kişinin protez desteğine ihtiyacı var." dedi.

Trablusi, her yıl on binlerce yaralının tedavisine destek olduklarını; 50 bine yakın engelliye hizmet verdiklerini belirtti.

Yardımların ulaştırılmasında yaşanan zorluklar

ICRC'nin insani yardım ulaştırma çalışmalarının çatışmalar nedeniyle engellendiğini kaydeden Trablusi, ülkedeki tüm taraflardan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için gereken kolaylığı sağlamalarını istedi.

Trablusi, daha fazla can kaybına, yerinden edilmeye ve sivil altyapıda zarara neden olan saldırılara işaret ederek, ICRC'nin sivillerin yaşamı ve onuruna yönelik tehditten endişe duymaya devam ettiğini kaydetti.

ICRC yetkilisi, ülkedeki tüm taraflara; gıda güvenliğini sağlamak ve açlığın yayılmasını önlemek için uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.

Kızılhaç Komitesinin müdahaleleri

2020 yılında bir milyondan fazla Yemenlinin ICRC'nin sunduğu sağlık hizmetinden yararlandığını aktaran Trablusi, "Ülke genelinde 53 hastane, 8 diyaliz merkezi ve 30 sağlık ocağına ilaç ve tıbbi malzeme sağlamaya devam ediyoruz." dedi.

Trablusi, Yemen'de kendilerinin ve ortaklarının önceliğinin; çatışmanın mağdurlarına yardım etmek ve hassas sistemlerin desteğini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Bu yardımların ülkede milyonları tehdit eden gıda güvensizliği ve yetersiz beslenme riskinin arttığı bir dönemde yapıldığına işaret eden Trablusi, çatışmalardan etkilenen bölgelerde gıda güvenliğini artırmak için herkesin öncül faaliyetlere yatırım yapması gerektiğini ifade etti.

Trablusi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yemenliler ile acı tatlı günler yaşadık. İnsani yardım faaliyetlerimize geçen seneye göre daha fazla olacak şekilde devam etme konusunda kararlıyız. 7 yıllık yıkıcı çatışmadan sonra hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için barış içinde yaşama talepleri konusunda Yemen halkının yanındayız."