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Kızılhaç'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere "acil insani yardım" çağrısı - Son Dakika

Kızılhaç'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere "acil insani yardım" çağrısı

18.11.2021 19:14
Kızılhaç'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere "acil insani yardım" çağrısı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Belarus sınırında bulunan ve Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere acilen ve herhangi bir kısıtlama olmadan insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Belarus sınırında bulunan ve Polonya üzerinden Avrupa ülkelerine geçmeye çalışan göçmenlere acilen ve herhangi bir kısıtlama olmadan insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.

IFRC ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, 8 Kasım'dan bu yana göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırında kötüye giden insani durum değerlendirildi.

Bölgede şimdiye kadar kötü hava şartları ve insani yardıma ulaşım sorunlarından ötürü en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşan çetin kış şartlarıyla birlikte bölgedeki insani durum daha kötüye gitmek üzeredir." ifadesi kullanıldı.

Zor durumdaki göçmenlere su, yiyecek, battaniye ve tıbbi yardım ulaştırılması için IFRC'nin Belarus, Polonya ve Litvanya'daki merkezlerine şimdiye kadar en az 1 milyon İsviçre frangı tahsis edildiği ve göçmenlere insani yardıma erişim sağlaması için çalışmaları sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC Avrupa Bölge Direktörü Birgitte Ebbesen, bölgedeki göçmenlerin son derece korumasız durumda olduğu ve aralarında hamile kadın ile çocukların bulunduğunun altını çizerek, "Günlerdir dondurucu soğukta geceleri zor uyuyorlar. Gönüllülerimiz bazı göçmenlere yardımda bulunabildi, fakat hala henüz yardım alamamış birçok göçmen var." ifadesini kullandı.

ICRC Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Martin Schüepp ise "İnsanların canı, sağlığı ve onurunu korumak, acılarını dindirmek üzere başta Kızılhaç ve Kızılay Hareketi olmak üzere tüm insani yardım kuruluşları, sınır bölgesindeki göçmenlere acilen ve kısıtlama olmadan ulaşabilmelidir." açıklamasını yaptı.

Schüepp, göçmenlerin yasal statüleri dikkate alınmaksızın insani ve tıbbi yardıma erişmesi gerektiği prensibinin altını çizdi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında, çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen ve Avrupa'ya göçme arayışıyla Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenlerin soğuk hava şartlarına rağmen bekleyişi sürüyor.

Aralarında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 bin civarındaki göçmenler Polonya sınırı önündeki çadırlarda zor şartlarda beklerken, bazı gruplar ormanlık alanda kendi kurdukları kampta, bazıları da Belarus hükümetinin sınır tesislerinde hazırladığı kapalı lojistik merkezde kalıyor.

Göçmenlerden bazıları zaman zaman Polonya sınırından geçme girişiminde bulunsa da Polonya güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşı karşıya kalıyor. Sınırın ötesine geçmeyi başaran göçmenler ise tekrar Belarus topraklarına geri itiliyor.

Kızılay, Polonya, Belarus, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere 'acil insani yardım' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılhaç'tan Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlere "acil insani yardım" çağrısı - Son Dakika
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