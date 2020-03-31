Kızılhaç'tan İsrail'e koronavirüs nedeniyle Filistinli mahkumların sayısını azaltma tavsiyesi - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yeni tip koronavirüs (kovid-19) tehlikesi sebebiyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların sayısının azaltılması tavsiyesinde bulundu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19, hapishane yönetimleri için büyük tehdit oluşturmaktadır, ancak yaşanan kriz cezaevi idarelerinin mahkumlara karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'de ve işgal altındaki topraklarda bulunan hapishanelerdeki mahkum sayısının azaltılmasının tavsiye edildiği aktarıldı.

ICRC'nin Kovid-19 salgını sebebiyle mahkumların sağlık durumlarından endişe ettiği kaydedilen açıklamada, mahkumlara zamanında tıbbi desteğin sağlanması sorumluluğunun hapishane yönetimine ait olduğu vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün İsrailli 2 gardiyanda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinlinin virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu.