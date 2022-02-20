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Kızılhaç'tan Ukrayna'da taraflara temel hizmet altyapılarına dokunmama çağrısı - Son Dakika

Kızılhaç'tan Ukrayna'da taraflara temel hizmet altyapılarına dokunmama çağrısı

20.02.2022 01:20
Kızılhaç'tan Ukrayna'da taraflara temel hizmet altyapılarına dokunmama çağrısı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya ile gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusunda taraflara, halka su gibi temel hizmetleri sağlayan altyapı tesislerine zarar vermeme çağrısında bulundu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya ile gerilimin yükseldiği Ukrayna'nın doğusunda taraflara, halka su gibi temel hizmetleri sağlayan altyapı tesislerine zarar vermeme çağrısında bulundu.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın doğusundaki sınır bölgesinde insani durum ele alındı.

Bölgede son haftalarda artan gerilimin su tedariki ve sağlık hizmetlerini durma noktasına getirdiği belirtilerek, "Son iki gündür Donetsk bölgesinde 1 milyondan fazla kişiye içme suyu sağlayan en az 2 büyük su pompası istasyonu başta olmak üzere hastaneler ve diğer bazı temel hizmetler, artan gerilimden ötürü işlemez hale geldi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki Kızılhaç ekibinin ayrıca Donetsk'te mağdur durumdaki sivillere yardım ulaştırmak için planladığı ziyaretleri iptal etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Ukrayna Delegasyonu Başkanı Florence Gillette, "Ukrayna'nın doğusunda son birkaç gündür meydana gelen gelişmelerden oldukça endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Gillette, temel hizmetleri sağlayan sivil altyapı tesisleri ve buralarda çalışan personelin Uluslararası İnsan Hakları Hukuku himayesinde korunması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın doğusundaki halkın bundan önce 8 yıl süren çatışmaların bedelini ödediğini hatırlatan Gillette, ICRC olarak bölgede daha fazla acıya şahit olmamayı umduklarını belirtti.

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Gillette, Ukrayna, Rusya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç'tan Ukrayna'da taraflara temel hizmet altyapılarına dokunmama çağrısı - Son Dakika


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