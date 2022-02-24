Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı

24.02.2022 20:03
Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında, sivillere temel hizmet sağlayan altyapı binalarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında, sivillere temel hizmet sağlayan altyapı binalarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

ICRC Başkanı Peter Maurer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Bölgede çatışmaların şiddetini artırmasının ve can kayıplarının korkutucu olduğunu vurgulayan Maurer, "Büyük can kayıpları ile su ve elektrik tesisleri gibi sivil altyapıların yok edilmesi ihtimalinden ve zorunlu göç, travma, ailelerin dağılması gibi artan ızdıraptan korkuyorum." dedi.

Maurer, Ukrayna'da çatışma taraflarının uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Saldırılar sivil unsurlara yöneltilmemelidir. Doğal gaz, elektrik ve su gibi evlere, okullara ve sağlık binalarına hizmet sağlayan temel altyapılara dokunulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölgede, Ukrayna'daki Kızılhaç gibi insani yardım sağlayan bağımsız ve tarafsız kuruluşların faaliyetlerine de imkan tanınması gerekliliğinin altını çizen Maurer, Kızılhaç'ın ilk önceliğinin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmak olduğunu kaydetti.

Maurer, uluslararası camiaya, "siviller için kötü sonuçlar doğuracak çatışmaları tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yapma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü'nden "savaş halinin durması" çağrısı

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilerek, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaş halinin durması ve sivillerin korunması" çağrısı yinelendi.

Açıklamada, IOM'un Ukrayna'da kalarak çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırmada kararlı olduğu vurgusu yapıldı.

IOM'un bölgede, çatışmalardan tarafsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek Ukrayna'daki insani durumu önceleyeceği kaydedildi.

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu işgali tümüyle reddediyoruz' AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Bu işgali tümüyle reddediyoruz' Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu

Ukrayna, Rusya, GÖÇ, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
19:44 Son Dakika! Putin, Ukrayna saldırısının ardından ilk açıklamayı yaptı: Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz
19:42 Acun Ilıcalı, Hull City tribünlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Gözlerime inanamıyorum
19:17 Ukrayna Devlet Başkanı son durumu açıkladı: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor, bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır
19:10 Ukrayna ordusu, esir aldığı ilk Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı!
19:09 Rusya işgalindeki Ukrayna halkına Mircea Lucescu'dan önemli mesaj: Korkak değilim, bunu yapamam
18:58 Son Dakika: Ukrayna ilk resmi toprak kaybını yaşadı! Rusya, Herson bölgesini ele geçirdi
18:58 Uçakta kadın yolcunun yan koltuğunda mastürbasyon yaparken yakalandı
18:39 Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Bir kadını rahatsız ediyordu
18:34 Son Dakika: Türkiye'den Montrö Boğazlar Sözleşmesi açıklaması: Tüm senaryolar çalışıldı, hazırlıklar yapıldı
18:21 İngiltere'den önemli Rusya hamlesi! Abramovich'in ülkeye girişi yasaklandı, Chelsea'ye el konulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 20:09:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement