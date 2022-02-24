Kızılhaç, Ukrayna'da sivil altyapı hizmetlerinin hedef alınmaması çağrısı yaptı - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatında, sivillere temel hizmet sağlayan altyapı binalarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.

ICRC Başkanı Peter Maurer, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Bölgede çatışmaların şiddetini artırmasının ve can kayıplarının korkutucu olduğunu vurgulayan Maurer, "Büyük can kayıpları ile su ve elektrik tesisleri gibi sivil altyapıların yok edilmesi ihtimalinden ve zorunlu göç, travma, ailelerin dağılması gibi artan ızdıraptan korkuyorum." dedi.

Maurer, Ukrayna'da çatışma taraflarının uluslararası insan hakları hukukuna riayet etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Saldırılar sivil unsurlara yöneltilmemelidir. Doğal gaz, elektrik ve su gibi evlere, okullara ve sağlık binalarına hizmet sağlayan temel altyapılara dokunulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bölgede, Ukrayna'daki Kızılhaç gibi insani yardım sağlayan bağımsız ve tarafsız kuruluşların faaliyetlerine de imkan tanınması gerekliliğinin altını çizen Maurer, Kızılhaç'ın ilk önceliğinin ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmak olduğunu kaydetti.

Maurer, uluslararası camiaya, "siviller için kötü sonuçlar doğuracak çatışmaları tırmandırmaktan kaçınmak için ellerinden gelen her şeyi yapma" çağrısında bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü'nden "savaş halinin durması" çağrısı

Öte yandan Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtilerek, Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "savaş halinin durması ve sivillerin korunması" çağrısı yinelendi.

Açıklamada, IOM'un Ukrayna'da kalarak çatışmalardan etkilenen sivillere insani yardım ulaştırmada kararlı olduğu vurgusu yapıldı.

IOM'un bölgede, çatışmalardan tarafsız bir şekilde faaliyetlerini sürdürerek Ukrayna'daki insani durumu önceleyeceği kaydedildi.