Kızılhaç, Ukrayna'nın Mariupol kentinden güvenli tahliye koridoru oluşturamadı - Son Dakika
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Kızılhaç, Ukrayna'nın Mariupol kentinden güvenli tahliye koridoru oluşturamadı

01.04.2022 20:24
Kızılhaç, Ukrayna'nın Mariupol kentinden güvenli tahliye koridoru oluşturamadı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kentinde, sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturma çabalarının başarısız olduğunu açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Ukrayna'nın Mariupol kentinde, sivillerin tahliyesi için güvenli koridor oluşturma çabalarının başarısız olduğunu açıkladı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kızılhaç ekibinin Mariupol'den Zaporijya'ya doğru güvenli geçiş koridoru oluşturmak için yola çıktığı, fakat Mariupol'e ulaşım sağlayamadığı aktarıldı.

Kızılhaç ekibinin sivilleri tahliye etmek üzere yarın yeniden Mariupol'e yola çıkacağı kaydedildi.

ICRC'nin güvenli geçiş koridorunun oluşturulmasındaki tek amacının, sivillerin Mariupol'den tahliye edilmesi olduğu kaydedilerek "Çatışmanın tarafları, tahliyelerin gerçekleşmesi için varılan anlaşmalar karşısında sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesi yer aldı.

Kızılhaç ekipleri bu sabah Mariupol'e hareket etmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan ICRC Sözcüsü Ewan Watson, Ukrayna'daki Kızılhaç çalışanlarının güvenli geçiş için Mariupol'e hareket ettiğini açıklamıştı.

Watson, "Gerekli izinleri aldık ve ekiplerimiz şu an Mariupol'e doğru yolda. Umarız güvenli geçiş kurulur." açıklamasında bulunmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol kentinin yüzde 90'ının yıkıldığını ve 4 haftadır kentin tam kuşatma altında olduğunu açıklamış; bölgede su, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaç maddelerinin kalmadığını vurgulamıştı.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, şehirde 160 binin üzerinde sivilin mahsur kaldığını belirtmişti.

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Zaporijya, Mariupol, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç, Ukrayna'nın Mariupol kentinden güvenli tahliye koridoru oluşturamadı - Son Dakika


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