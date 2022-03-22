Kızılhaç ve Kızılay, Afganistan'da gıda kıtlığının artmasından endişeli - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da tarım arazilerinin kurak kalmasından ötürü ülkede gıda kıtlığının artacağından endişe duyduklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Afganistan'da kış ayında ekilen buğdaylar, olağan seviyenin altında kalırken, çiftçiler baharın başlamasıyla yeterli mahsul elde edemedi.

La Nina hava olayından ötürü Afganistan'ın daha kurak bir bahar ve yaz beklediği, bu durumun tarımı da olumsuz etkileyerek gıda kıtlığını artıracağı öngörüsünde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılay Başkan Vekili Mevlevi Mutiul Hak Halis, milyonlarca ailenin çiftçilikle geçimini sağladığını vurgulayarak, "Geçen yıl sert kuraklıktan ötürü çok sayıda ekin mahvoldu ve çiftçiler, kış şartlarında tahıl ve ekecek tohum bulamadı." ifadesini kullandı.

Halis, yeterli tohum bulunmaz ve ekim yapılamazsa yaz boyunca ciddi oranda hasat gerçekleştirilemeyeceğini belirterek, "Bu durum, 23 milyon kişinin kendini besleyemediği Afganistan'da gerçek bir kıtlık riski yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afgan Kızılayı'nın IFRC'nin desteğiyle ülkedeki çiftçilerle birlikte çalıştığını aktaran Halis, çiftçilerin yeterli su kaynağı bulması ve mahsul elde edebilmeleri için yardımlarını sürdürdükleri bilgisini paylaştı.