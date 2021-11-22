Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu: Kovid-19 ekonomik olarak en çok kadınları etkiledi - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sosyal ve ekonomik etkilerinden en büyük payı kadınların aldığını açıkladı.

IFRC'nin yayımladığı "Kovid-19 Salgınının Sosyo-Ekonomik Sonuçları" raporunda, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 10 ülkedeki Kovid-19 sonrası durum incelenerek genel bakış açısı sunuldu.

Rapora göre, zorunlu göç ve yerinden edilmelerin yaşandığı ülkelerde Kovid-19, insani krizleri daha da derinleştirdi. Örneğin Irak'ta 2019-2020 yıllarında acil insani yardıma ihtiyaç duyan kişi sayısı 1,8 milyon iken bu rakam 2020-2021 döneminde 2,4 milyona yükseldi.

Kovid-19 küresel işsizliği artırırken Güney Afrika'da 2020'den bu yana 2,2 milyon kişi işini kaybetti ve 2021'in ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 32'ye yükseldi.

Salgın başladığından bu yana çocuklara yönelik şiddet de artarken, dünyadaki yerel IFRC ofislerinde çocuk şiddeti vakalarına dair raporlar geçen yıldan bu yana yüzde 60 artış gösterdi.

Kadınlar daha çok iş kaybetti

IFRC'nin raporuna göre, Kovid-19 salgınının istihdama olumsuz etkisi en çok kadınları mağdur durumda bıraktı.

Raporda yer alan istatistiklerde, geçen yıldan bu yana çalışan erkeklerde istihdam oranı yüzde 3,9 azalırken bu oran kadınlarda yüzde 5 olarak belirlendi.

Kadınların iş kaybının daha fazla olması, özellikle turizm sektöründe çalışanların salgının ardından farklı sektörlerde çalışma imkanı bulamamasına bağlandı.

Ayrıca dünyada salgının sosyal ve ekonomik etkileri erkeklere yüzde 54 oranında yansırken, bu oran kadınlarda yüzde 81 oldu.

Türkiye'de mültecilerin ekonomik ihtiyaç payı arttı

Raporda Kovid-19'un yerinden edilen kişilere olumsuz etkileri de Türkiye üzerinden incelendi. Buna göre, Türkiye'de Ocak-Mayıs 2020 döneminde düzensiz göçmenlerin ekonomik ihtiyaç payı yüzde 33'ten yüzde 67'ye yükseldi.

Buna karşın Türkiye'de çocuk düzensiz göçmenlerin ekonomik ihtiyaç payı azalarak yüzde 17'den yüzde 8'e düştü.

Çözüm eşit aşılama

IFRC'nin raporunda Kovid-19'un hane halkını kentsel alanlarda kırsal alanlara göre daha çok olumsuz etkilediği sonucuna varıldı.

Örnek olarak Kolombiya'da salgının başlamasından bu yana fakirlik oranının kentlerde yüzde 10 arttığı, buna karşın fakirliğin kırsal yerleşimlerde yüzde 4 azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda Kovid-19'un sosyal ve ekonomik etkilerinin yumuşatılması için aşılamalarda küresel eşitlik, adil toplum öngören sistemlerin inşa edilmesi ve insani yardımların artırılması, çözüm olarak sunuldu.