Kızılhaç ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi - Son Dakika
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Kızılhaç ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi

10.10.2022 20:46
Kızılhaç ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente füze saldırısı düzenlemesinin ardından Kızılhaç (ICRC) ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente füze saldırısı düzenlemesinin ardından Kızılhaç (ICRC) ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi.

Kırım Köprüsü'ne yapılan bombalı saldırının ardından Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente yapılan füze saldırılarında 11 sivil hayatını kaybetmiş, 64 kişi de yaralanmıştı. Kızılhaç ve Norveç Mülteci Konseyi, saldırının ardından güvenlik endişesi nedeniyle Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi. Kızılhaç tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Ukrayna'daki güvenlik durumu göz önüne alındığında ekiplerimiz bir an için hareketlerini durdurdu, korundu ve yerinde çalışmaya devam etti. Güvenlik durumunun izin verdiği ölçüde tam insani yardım programımız hemen devam edecektir. ICRC ekibi, sahadaki herhangi bir operasyonu askıya almıyor. Ekiplerimiz ülkede kalmaya devam edecek ve gerektiğinde kötüleşen güvenlik durumuna uyum sağlayarak faaliyetlerine devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Kızılhaç'ın Ukrayna genelinde 10 noktada görevli yaklaşık 700 personeli bulunuyor.

Norveç Mülteci Konseyi tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna'daki yardım faaliyetlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle durdurulduğu belirtilerek, güvenlik ile ilgili endişelerin giderilmesinin ardından yardım çalışmalarının yeniden başlayacağı ifade edildi. NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, "Yardım görevlilerimiz bomba yağmurundan saklanırken ve tekrarlanan saldırılardan korkarken savunmasız topluluklara yardım edemeyiz" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ise, operasyonların devam ettiğini ve personelin hava saldırıları sırasında sığınaklara sığındığını aktardı. - KİEV

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kızılhaç ve Norveç Mülteci Konseyi, Ukrayna'daki saha çalışmalarına ara verdi - Son Dakika

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