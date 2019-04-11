Son Dakika Haberleri: Kızılhaç, Venezuela'ya Yardım Yapacağı Bilgisini Doğruladı

Kızılhaç, Venezuela'ya Yardım Yapacağı Bilgisini Doğruladı

1 saat önce

Kızılhaç, Venezuela'da sağlık yardımı dağıtmak için Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan anlaşmayı doğruladı.

Kızılhaç, Venezuela'ya Yardım Yapacağı Bilgisini Doğruladı, System.String[]
Kızılhaç, Venezuela'da sağlık yardımı dağıtmak için Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan anlaşmayı doğruladı.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesinden (ICRC) yapılan açıklamada, yardım operasyonlarını genişletmek için Nicolas Maduro rejimi ile bir anlaşma imzalandığı doğrulandı. Kurum, şu anda ihtiyaç duyulan tıbbi bakımı sağlamak için hastaneleri ve sağlık merkezlerini destekleyeceğini duyurdu.

Komite Başkanı Peter Maurer, "Venezuela'daki 28 hastane ve 8 sağlık ocağı, ICRC tarafından sağlanan eğitim, su, sağlık ve tıbbi malzeme yardımından yararlanacak" dedi.

Venezuela'ya 5 günlük ziyarette bulunan Maurer, "Yetkili makamların, uzlaşmacı bir şekilde insani ihtiyaçları karşılamak için bizimle çalışma istekliliğinden memnunum" ifadelerini kullandı.

Nicolas Maduro, Maurer ile görüştükten sonra insani yardımın ülkesine girişine ilişkin Kızıl Haç ile bir anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. - KARAKAS
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:56 Kaynak: İHA
Nicolas Maduro, Venezuela, Politika
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