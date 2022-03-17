Kızılhaç: Yemen'de temel ihtiyaçlara erişim ciddi şekilde sınırlı hale geldi - Son Dakika

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in birçok bölgesinde sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde sınırlı olduğu uyarısında bulundu.

ICRC'den Yemen'deki insani duruma ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Ülkenin birçok bölgesinde sağlık gibi temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde sınırlı olduğu uyarısı yapılan açıklamada, bunun, insani yardım kuruluşlarının finansman eksikliği nedeniyle çalışmalarını azaltmak zorunda kalmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle de başta tahıl olmak üzere gıda fiyatlarının artabileceği kaydedilen açıklamada, söz konusu durumun ise Yemenlilerin ailelerine yeterli gıda sağlamasını daha da zorlaştıracağı uyarısı yapıldı.

Dikkati Ukrayna'ya çevrilen dünya Yemen'i unutmamalı

Açıklamada ifadelerine yer verilen ICRC Başkanı Peter Maurer, dikkati Ukrayna krizine çevrilmiş olan dünyanın, uzun süredir acı çeken Yemen halkını unutmaması gerektiğini belirtti.

Maurer, Yemen'deki insani durum için yalnızca siyasi çabaların sonuç verebileceğini, insani yardım kuruluşlarının milyonların ihtiyaçlarını giderme, ülke ekonomisini destekleme ve onu çökmekten kurtarma gibi güçleri bulunmadığını vurguladı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Yemen için 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısı yapmıştı. Ancak dün Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunulmuştu.

BM de Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kalmıştı.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.