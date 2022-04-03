Kızılhaç: Yemen, muazzam şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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Kızılhaç: Yemen, muazzam şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor

03.04.2022 19:20
Kızılhaç: Yemen, muazzam şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in çok büyük oranda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'in çok büyük oranda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ICRC Yemen Delegasyonu Başkanı Katharina Ritz, ICRC Yemen Ofisinin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Ritz, ramazan ayının mutlu ve barış içerisinde geçmesini dileyerek, ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"Yemen'in ihtiyaçları muazzam ve hayallerin de ötesinde" ifadelerini kullanan Ritz, ailelerinden kopartılan ve nerede olduğu bilinmeyen binlerce Yemenli için destek vermeye devam ettiklerini aktardı.

Ritz, Yemenli sivillerin çatışmadan yıprandığı bir sırada ateşkes kararı alındığına dikkati çekerek, "Ateşkes kararı doğru bir zamanda alındı. Umarım bu iki aylık ateşkes, bir nebze huzur ve gelecek için umuda vesile olur." ifadelerine yer verdi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, dün yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılhaç: Yemen, muazzam şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika


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