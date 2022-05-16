Kızılin Köprüsü'nde rafting yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Kızılin Köprüsü'nde rafting yarışması düzenlendi

16.05.2022 13:02
Kızılin Köprüsü'nde rafting yarışması düzenlendi

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki tarihi Kızılin Köprüsü'nde rafting yarışması düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki tarihi Kızılin Köprüsü'nde rafting yarışması düzenlendi.

1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nde başlayan festivalin ilk gününde rafting yarışları ve flayboard gösterileri yapıldı.

Besni Kaymakamlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ile gerçekleştirdiği Rafting Analig 3. Grup Yarışmaları gerçekleşti.

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın 3 tarafının suyla çevrili olduğunu ve Kızılin'in hem rafting hem de kürek sporlarından birisi olacağını söyledi.

Kaymakam Nazlı Demir ise Fırat Nehri ve Göksu Çayı'nı su sporları merkezi haline getirerek, spor turizmine kazandırmak istediklerini vurguladı.

13-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde çeşitli etkinlikler yer alacak.

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Adıyaman, Türkiye, Rafting, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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