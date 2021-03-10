Kızılırmak'a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile çıkarıldı - Son Dakika

Kızılırmak'a düşen büyükbaş hayvan vinç yardımı ile çıkarıldı
10.03.2021 14:20
Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak nehrine düşen büyükbaş hayvanın ölüsü, Koyun Baba köprüsü yakınında taşlara takıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen Kızılırmak nehrine düşen büyükbaş hayvanın ölüsü, Koyun Baba köprüsü yakınında taşlara takıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmancık Belediye itfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. Soğuk havaya ve suya aldırış etmeden çalışan itfaiye erlerinin çabaları sonucunda hayvan leşi vinçle sudan çıkarıldı. Bir süredir suda kalması nedeniyle hayvan leşinin mevcut ağırlığının üzerinde olduğu fark edilirken dişi olan hayvan leşinde kulak küpesi olmadığı görüldü.
Vinç yardımı ile Kızılırmak'tan çıkartılan hayvan leşi kepçe ile gömülmek üzere olay yerinden götürüldü. - ÇORUM
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