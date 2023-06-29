Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti

29.06.2023 20:00

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için girdikleri suda hayatını kaybetti. 3 çocuğun cansız bedeni, sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından ırmaktan çıkartıldı. Olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad ve Omar Mohammed'in cesetlerine ulaşıldı. Cesetler hastane morguna kaldırıldı.

Kırıkkale'de Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya giren 3 çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti

TOPU ALMAK İÇİN SUYA GİRDİLER

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu.

Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar neticesinde, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad ve Omar Mohammed'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 3 çocuğun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti
Kızılırmak'a düşen topu almak için suya giren 3 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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