Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu - Son Dakika

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren iki kardeşten Adem Avut, kayboldu.

Mustafa ve Adem Avut kardeşler, ilçeye bağlı Bozca köyü mevkiinde piknik yaparken, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. İki kardeş suda yüzdükleri sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla Mustafa Avut (40) sudan çıkarılırken, kardeşi Adem Avut ise kayboldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Avut'u Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ve AFAD ekipleri ise Adem Avut'u bulabilmek için arama çalışması başlattı. Botlarla suda yapılan aramalarda Adem Avut'a ulaşılamadı. Aramalar sürüyor.