Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu; tarım işçisi aileleri ile Gaziantep'ten gelmişler - Son Dakika

Kızılırmak'a giren 3 çocuk boğuldu; tarım işçisi aileleri ile Gaziantep'ten gelmişler (2)

CENAZELER AİLELERE TESLİM EDİLDİ

Sivas'ta, serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren ve boğulan Kadir Yağmur, Mahmut Yağmur ve Mehmet Zurnacı'nın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailelere teslim edilen cenazeler defnedilmek üzere Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine doğru yola çıktı. Kadir ve Mahmut Yağmur kardeşler ile Mehmet Zurnacı'nın cenazelerinin yarın ilçede toprağa verileceği öğrenildi.