Son Dakika Haberleri: Kızılırmak Buz Tuttu

Kızılırmak Buz Tuttu

24 dakika önce

Kızılırmak buz tuttu Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak'ta buz adacıkları oluştuSİVAS - Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı-20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak'ta buz adacıkları oluştu.

Kızılırmak buz tuttu
Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak'ta buz adacıkları oluştu

SİVAS - Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı-20 dereceye kadar düşerken Kızılırmak'ta buz adacıkları oluştu.
Sivas'ta hissedilir hava sıcaklığı -20 dereceye düşerken kent adeta buz tuttu. Yollar, ağaçlar ve bitkiler buz tutarken Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta buz adacıkları oluştu. Suda buz adacıkları oluşmasına rağmen havanın sudan daha soğuk olması nedeniyle nehrin üzeri buharla kaplandı. Ağaçlarda oluşan kırağı ile ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. İş ve eğitim için evlerinden çıkmak zorunda kalanlar otobüs beklerken zor anlar yaşadı. Çok üşüdüklerini, havanın çok soğuk olduğunu belirttiler. Araçları ile trafiğe çıkmak isteyen sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı. Buz tutan otomobil camlarını kazımak zorunda kaldılar. Bazı sürücüler ise araçlarının donan kapılarını açamadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Sivas'ta soğuk havanın yeni yılın ilk haftasında da etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Sivas, Kızılırmak, Genel
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