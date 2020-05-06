Kızılırmak Caddesi'ndeki yaya üst geçidi haziranda tamamlanacak - Son Dakika

Kızılırmak Caddesi üzerinde yapımına başlanan yaya üst geçidi haziranda hizmet vermeye başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından iki ay kadar önce yapımına başlanan yaya üst geçidinde çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Tamamlanma oranı yüzde 70'e ulaşan üst geçitte, inşaat yapıları bitirildi, mekanik eklentilerin montajına geçildi. Üst geçitte yer alacak iki yürüyen merdivenden biri monte edildi. Engelli ve yaşlı vatandaşlar için yer alacak iki asansörün ise montajına devam ediliyor.

Üst geçidin haziran ayı içinde hizmete sunulması planlanıyor.