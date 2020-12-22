Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor - Son Dakika

Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor

22.12.2020 17:55
Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor, System.String[]

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti fotoğraf sanatçılarını bekliyor.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti fotoğraf sanatçılarını bekliyor.

Türkiye'nin en büyük deltalarından olan ve kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, ülkede görülen kuş türlerinin önemli bir kısmını barındırıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde fotoğraf çekiminin yasak olmadığını, deltanın araç trafiğine kapalı olduğunu belirtti.

Samsun Valiliği Mahalli Sulak Alan Komisyonunun 04 Ekim 2017 tarihli kararına göre bölgenin araç trafiğine kapatıldığını belirten Demir, Kuş Cenneti'nin manda ve sığır sahipleri dışında ziyaretçilerin SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmelerinin sağlanması hususunun ise karara bağlandığını hatırlattı.

UNESCO Dünya Doğal Miras Geçici Listesi'nde yer alan bölgenin tanıtımı için her türlü çalışmanın yapıldığını, doğa fotoğrafçılarının bölgeye gelmeleri ve buranın eşsiz güzelliklerini herkese göstermeleri için de azami gayret gösterildiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Samsun Valiliğimizin 16.07.2018 tarihinde internet sitesinden de duyurduğu gibi Kızılırmak Deltası Yörükler Jandarma Kontrol Noktası ile Doğanca Ziyaretçi Merkezi arasındaki alan taşıt trafiğine kapatılmıştır. Araç trafiğine kapatılan alan en hassas doğal yaşamın gözlendiği bölgedir. Trafiğe kapatılması kararı ise belediyemize has bir karar değildir. Ziyaretçilerin ister kendi bisikletleri, isterlerse SAMKUŞ tarafından tahsis edilecek bisiklet, akülü araç ve otobüsler ile alanı gezmeleri ve fotoğraf çekmelerinde hiçbir sakınca yoktur. Kaldı ki trafiğe kapatılan alan 1. derece sit, yaban hayatı geliştirme sahası ve Ramsar sınırı içerisinde yer almaktadır. Bu bölge 21 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan olarak ilan edilmiştir."

Mustafa Demir, Bisiklet, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası fotoğraf sanatçılarını bekliyor - Son Dakika


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