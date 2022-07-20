Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

20.07.2022 15:30
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yılın 7 ayında 17 bin 726 kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni yılın 7 ayında 17 bin 726 kişi ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın denize döküldüğü bölgeyi de içine alan 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından biri.

Araç trafiğine kapatılan deltada Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araçlarla ziyaretçilere hizmet veriyor. Bölgenin araç trafiğine kapatılması ile birlikte tür popülasyonunun da arttığı ifade ediliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, besin maddesi ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15'ine, ülkede görülen 420 kuş türünden de 356'sına ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği deltada 100 bin su kuşu barınıyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alması sebebiyle konaklayan leylekler de yuvalarını burada kuruyor.

Delta, doğal gölleri, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanarak yaprak döken subasar ormanları, sazlıkları, gün doğumu ve batımındaki eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alana sahip deltaya ise ilgi yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen yıl artıyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun iki katına çıktığı Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni, 2022 yılının 7 ayında 15 bin 265'i biletli ve 2 bin 461'i öğrenci olmak üzere 17 bin 726 kişi ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Çarptığı vatandaşın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocuk tutuklandı Bayram tatilinde çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı Bayram tatilinde çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Bafra Ovası, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:43 Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın banyoda cesedi bulundu
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 15:53:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 7 ayda 17 bin 726 ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement