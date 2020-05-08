Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ilkbaharda bir başka güzel - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ilkbaharda bir başka güzel

6 saat önce

Samsun'da, 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte uyanışa geçen doğa seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ilkbaharda bir başka güzel, System.String[]

Samsun'da, 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ilkbaharla birlikte uyanışa geçen doğa seyrine doyulmaz güzellikler sunuyor.

Doğa tutkunları ve kuş fotoğrafçıları başta olmak üzere her sene yerli ve yabancı binlerce ziyaretçi ağırlayan delta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bir süre önce ziyarete kapatıldı.

Kuş sesleriyle baş başa kalan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin bahar güzelliklerini, deltayı ziyaret edemeyenler için AA muhabiri görüntüledi.

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak bölgesi ve barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan delta, biyolojik çeşitliliği ile öne çıkıyor.

Yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapan deltada, ilkbaharın gelmesiyle başta leyleklerin göçü olmak üzere hareketlilik artıyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan birisi olan Galeriç Ormanlarına da ev sahipliği yapan delta, suyun içinde yükselen ağaçların altında baharda açan su papatyalarıyla doğada nadir görülen bir güzelliği de gözler önüne seriyor.

Deltanın doğal varlığı içindeki yılkı atları ve mandalar da geniş çayırlarda özgürce yayılıyor.

Delta "Kesin Korunacak Hassas Alan"lar arasında

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde koruma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Bununla ilgili yapılan çalışmalarda deltada şu ana kadar tespit edilen kuş türlerinden 18'inin nesli tükenme tehdidi altında olduğunun, 21'inin ise nesli tehlike altına girmeye yakın türler arasında yer aldığının ortaya konulduğunu belirten Demir, ayrıca deltanın endemik bitki türlerine de sahip olduğuna işaret etti.

Çok farklı yapıda habitatlara sahip olması dolayısıyla deltanın farklı ekolojik özelliklere sahip kuş türlerine ev sahipliği yaptığını aktaran Demir, "Türkiye genelinde toplam 38 nesli tükenme tehlikesi altında tür var, onlarla kıyasladığımızda Kızılırmak Deltası birçoğuna ev sahipliği yapıyor. Bu da bu bölge için çok önemli bir özellik. Bölgenin ne kadar kıymetli bir sulak alan olduğunun en önemli göstergelerinden biri. Doğa harikası delta, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi." diye konuştu.

"Salgın geçene kadar deltaya ziyaretçi kabul etmiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, yılda yerli ve yabancı 100 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Kuş Cenneti'ne normalde en çok ziyaretin ilkbahar mevsiminde yapıldığını vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle deltayı ziyaretçilere kapattıklarını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Koruma alanı olduğu için deltada araçların girişine zaten izin verilmiyordu. Ziyaretçiler üstü açık otobüslerle deltada kuş gözlemi yapabiliyordu ancak sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanması için otobüslerimizi kaldırdık. Salgın geçene kadar deltaya ziyaretçi kabul etmiyoruz. Koronavirüsü atlattıktan sonra yeniden Kuş Cenneti'ni halkın ziyaretine açacağız."

Kızılırmak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:14 Kaynak: AA


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