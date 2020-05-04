Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Samsun'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Türkiye'de var olan 486 kuş türünün 359'u yaşıyor.

56 bin hektarlık alanın korunması için bölge Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor.

Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınarak daha etkin korunması amaçlanan bu bölge Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Bu haberi duyuran Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından, "Tüm doğaseverleri, salgın sonrası, ülkemizdeki 486 kuş türünün 359'unu barındıran bu güzelliği görmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)