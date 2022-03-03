Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi

03.03.2022 11:03
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı.

19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin etrafındaki ormanlık alanlarda yüzlerce leylek yuvası bulunuyor.

Bafra'nın Doğanca Mahallesi'nde 2 dönüm ormanlık alandaki 60 leylek yuvası nedeniyle de bu alan "Leylek Köyü" olarak adlandırılıyor.

Bazı ağaçlarda 3-4 leylek yuvası bulunan Leylek Köyü'ne ay başından itibaren leylekler gelmeye başladı. İlkbaharı ve yazı burada geçirecek kuşlar, ağustostan sonra yeniden göç edecek.

Bölgede kuşların rahatlıkla görülebilmesi için bir gözlem kulesi bulunuyor. Tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, alana turistler ve kuş gözlemcileri ilgi gösteriyor.

Kara leylekler de görülebiliyor

Son yıllarda deltaya, Türkiye'de nadir görülen kara leylekler de gelmeye başladı. Diğerlerinin aksine yerleşim yerlerinden uzak duran kara leylekler, ormanlık, sulak ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarının yakınlarında yaşıyor. Etobur olan bu kuşlar, deltanın içindeki göllerde balık, böcek ve sürüngenlerle besleniyor.

Bölge sakinlerinden 80 yaşındaki Hasan Uncu, AA muhabirine, 60 yıldır Leylek Köyü'ne leyleklerin gelip gittiğini söyledi.

Kuşların, çeltik tarlalarının yaygın olduğu bölgede arazideki zararlıları yiyerek beslendiğini anlatan Uncu, şöyle konuştu:

"Leylekler bizim tarladaki en büyük yardımcımız. Çeltik tarlasındaki zararlı böcekleri yedikleri için bir nevi temizlik yapıyorlar. Onlarla bir arada yaşamaktan memnunuz. Mart ayı itibarıyla leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Evim yuvalarının karşısında olduğu için 7-8 yuvaya yerleştiklerini gözlemledim. Diğerleri de havanın iyice ısınmaya başlamasıyla dolacaktır."

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UNESCO Dünya Mirası, Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti leyleklerin dönüşüyle şenlendi - Son Dakika


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