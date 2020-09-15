Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını (2) - Son Dakika

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık ve makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. İş makineleri ile yangının bulunduğu alanın çevresinde hat oluşturulup alevlerin yayılması engellendi.

'YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR'

Ondokuzmayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yangının bulunduğu alanda tabi ki doğal yaşam vardı ve hayvanlar yaşıyordu. Bu noktada çok üzgünüz. Yapılan çalışma ile yangının yakınlardaki Galeriç Ormanları'na ve evlere sıçraması engellendi. İnşallah kaza ile olmuştur. Uzmanlar yangının nasıl çıktığı ile ilgili araştırmalarını yapacaklar. Yaklaşık 2 bin dönüm alan tahrip olmuş durumda tabi ki bizimde ciğerlerimiz yandı burada" diye konuştu.