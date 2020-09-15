Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın - Son Dakika

Yangını söndürmek için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında yaklaşık 1000 hektar alanda sazlık ve ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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