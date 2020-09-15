Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (4) - Son Dakika

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (4)

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık alanda başlayan yangın ormanlık alana da sıçradı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme ekipleri arazöz ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, basın mensuplarına, yangının saat 11.30 sıralarında çıktığını hatırlattı.

Samsun'daki ilçe belediyelerinin ve iş makinalarının desteğiyle yangına müdahale ettiklerini aktaran Zengin, "Gerçekten burası 20 bin dönümlük alan. Kuş cennetinin yan parçası. Üzücü olan diğer canlı varlıkların yok olması bizi derinden üzmüştür. Bu tür orman yangın yangınlarına müdahale sıkıntılı. Çünkü bizim itfaiye araçlarımız şehir içi yangınlarına uygun olduğu için arazi şartları nedeniyle ulaşımda sıkıntı çektik ama tüm ekipler olarak canla başla yoğun bir mücadele ile kısmı olarak yangını kontrol altına aldık." dedi.

Zengin, alanın doğal bir yaşam alanı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yangının sebebi doğal mıdır değil midir araştırıyoruz. Ama biliyoruz ki, yangınların büyük çoğunluğu insan kaynaklı oluyor. Böyle bir yeşil alanın doğal nedenlerle çıkması da bizim yangın kimyası açısından da zayıf bir ihtimal. insanlarımız daha duyarlı olması gerekiyor. Burada ormanda yok oluyor ve diğer canlı varlığı da yok oluyor. Canlı varlıkların yaşam alanını da yok etmiş oluyoruz."

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise, yangının bulunduğu alanda biyoçeşitilik çok çeşitli bir alanda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti.

"İnsanlar burası çalılık diyor ama aslında burası biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alan. Yılandan kaplumbağasından, kertenkelesinden kuş türünün her türlüsüne kadar var. Biz alanda gezerken ceylanlara rastladık. Onların olması demek ceylanın olduğu yerde çakal, tilki gibi hayvan türleri de var. Köyün içine doğru yangının gitmesini engelleyebilirsek biçim için avantajdır. Bundan sonra ortaya çıkan zarara yapacak bir şeyimiz yok."

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti

Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri sınırlarında bulunan, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 359 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati öneme sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Deltada balaban, erguvani balıkçıl, kara leylek, kaşıkçı, boz ördek, çıkrıkcın, Macar ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka, küçük orman kartalı, turna, sazhorozu, uzunbacak, kocagöz, bataklıkkırlangıcı, çizgili ötleğen, küçük karabatak, küçük akbalıkçıl, çeltikçi, dikkuyruk, küçük martı ve akkanatlı sumru gibi türler izlenebiliyor.

Türkiye'deki nadir subasar ormanlardan biri olan ve biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan Galeriç Ormanı'nda 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı biliniyor.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (4)

Kızılırmak, 19 Mayıs, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:24 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın (4) - Son Dakika

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