Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları doldu - Son Dakika

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları doldu

29.03.2021 14:47
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları doldu, System.String[]

Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları, sakinlerinin dönmesiyle şenlendi.

Türkiye'deki 487 kuş türünden 358'ine ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları, sakinlerinin dönmesiyle şenlendi.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli dört kriterden üçüne sahip Kuş Cenneti, pek çok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alanKuş Cenneti'ndeki Leylek Ormanı da sakinlerinin yuvalarına dönmesiyle doldu.

Türkiye'nin önemli biyolojik zenginlik alanlarından ve en büyük deltalarından olan Kızılırmak Deltası'nın Doğanca Mahallesi mevkisinde 20 dönümlük ormanlık alanda 50 civarında leylek yuvası bulunuyor.

Delta genelinde ise 950 yuvada yaklaşık 1900 leyleğin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bahar aylarıyla Afrika'dan yola çıkan leylek sürüsü, yaklaşık 7 bin kilometrelik yolculuğun sonunda Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bulunan Leylek Ormanı'na geliyor. Leylekler, sonbahara doğru ise tekrar sıcak ülkelere göç ediyor.

Leylek popülasyonunda Türkiye dünyada ikinci sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye'de birinci sırada bulunuyor.

UNESCO Dünya Mirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki leylek yuvaları doldu - Son Dakika


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