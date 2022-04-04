Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi - Son Dakika
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Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

04.04.2022 11:05
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki "Leylek Köyü" hareketlendi

Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylekler günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Samsun'daki, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde leylekler günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, 358 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Deltanın ev sahipliği yaptığı kuş türlerinden biri de baharın müjdecisi leylekler.

Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçeleri sınırlarında 56 bin hektar alana sahip Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin etrafındaki ormanlık alanlarda çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.

Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi'nde, leylek yuvalarının yoğun olduğu ağaçlık alan ise "Leylek Köyü" diye adlandırılıyor.

Kış mevsiminin ardından mart ayıyla deltadaki yuvalarına dönmeye başlayan leylekler, ailelerine katılacak yeni üyeler için yuvalarını hazırlıyor.

Bir ağaçta birden fazla leylek yuvasının olduğu leylek köyünde hareketlilik günün ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor.

Leylekler, uzun süredir boş kalan yuvalarını taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yeniden düzenliyor.

Deltadaki leyleklerin günün ilk ışıklarıyla başlayan hummalı çalışması dronla görüntülendi.

İlkbahar ve yaz aylarını deltada geçiren leylekler, sonbahara doğru buradan ayrılmaya başlıyor.

Deltada ziyaretçilerin leylekleri gözlemleyebilmeleri için gözetleme kuleleri yer alıyor.

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UNESCO Dünya Mirası, Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki 'Leylek Köyü' hareketlendi - Son Dakika


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