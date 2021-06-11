Üye Girişi
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ - Son Dakika

SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ

11.06.2021 09:21

SAMSUN'daki 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası'nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi.

SAMSUN'daki 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası'nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığı tespit edildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, "Delta için kesinlikle risk var. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük" dedi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, Samsun'un 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası için, Avrupa Birliği desteği ile 'Karadeniz Delta Koruma Alanlarında İklim Değişikliği Etkilerinin Değerlendirilmesi için İstilacı ve Yabancı Türler Gözlem ve İletişim Ağının Geliştirilmesi' projesi hazırlandı. Bu kapsamda Türkiye, Gürcistan, Yunanistan, Ukrayna ve Romanya'da bulunan delta koruma alanları inceleniyor. 2 yıl sürecek proje ile delta koruma alanlarında bulunan istilacı ve yabancı türlerin tespit edilmesi ve bu türlerin iklim koşulları altındaki tepkileri değerlendirilecek. Projede Kızılırmak Deltası'nda 26 istilacı ve yabancı tür keşfedildi. Bu türler arasında özellikle İsrail sazanının deltanın büyük çoğunluğuna yayıldığını tespit edildi.

'HABİTATTAKİ DEĞİŞİMİ GÖSTERİYOR'

KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Kızılırmak Deltası'nda acı, tatlı ve deniz suyu olmak üzere 3 alanda 26 tür tespit ettiklerini söyledi. Bu türlerin varlığını inceleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Erüz, "Kızılırmak Deltası'nda İsrail sazanı olarak bilinen istilacı bir tür zaten mevcut. Ön incelememizde İsrail sazanının deltanın hemen hemen her yere yayıldığını ve etkin bir şekilde deltada var olan diğer türleri baskı altına aldığını gördük. Bu durumla ilgili şu an Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de bir proje ortaya koydu. Bizimle eş zamanlı olarak İsrail sazanının baskı altına alınması için proje yürütülecek. Bu konu çok yönlü çalışılması gereken bir konu çünkü fiziksel koşullar, kimyasal koşullar ve biyolojik koşullar habitattaki değişimi gösteriyor. Eğer bu değişimi kontrol altına alırsak sürdürülebilir kılıyoruz. Kontrol altına alamazsak bir canlı diğer canlıyı baskı altına alıyor" diye konuştu.

'ÖNLEM ALINARAK RİSK AZALTILABİLİR'

İstilacı türler arasında özellikler İsrail sazanının çok yaygın olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erüz, "Delta için risk kesinlikle var. Yabancı ve istilacı türler arasında bakıldığı zaman özellikle İsrail sazanı çok ciddi bir baskı oluşturuyor. İsrail sazanı yaklaşık 30 yıldır Anadolu'daki birçok akarsuya bir şekilde girmiş. İlk olarak balık çeşidini arttırmak için girdiği söyleniyor. İlk gözlemlerimizde atılan balıkçı ağlarında bazılarında yarısında İsrail sazanı çıkarken bazılarının tamamında İsrail sazanı çıktı. Bu türün nasıl bir yıkım yapacağı da şu an için bilinmiyor ama bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Risk var ama önlem alınarak bu risk azaltılabilir" dedi.

SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ
SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bafra Ovası, İsrail, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek 11:06 Son Dakika! Ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı yarından itibaren aşı olabilecek 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek 11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor 10:56 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor 10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı 10:41 Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız 10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek 09:41 Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş 07:45 Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş

Son Dakika Haberleri
11:04 2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekler hesaplara yatıyor! 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
10:57 Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi
10:55 Bakan Elvan, salgın desteği hakkında konuştu: Yıl sonuna kadar 191 milyar liraya ulaşması bekleniyor
10:53 Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi
10:52 400 milyon kişi seyredecek! Ay-Yıldızlı takımımız EURO 2020'nin açılış maçına çıkıyor
10:48 Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı
10:36 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor
10:24 Sergen Yalçın'dan iddialı EURO 2020 değerlendirmesi: Bu kadromuzla Fransa ile finalde oynarız
10:10 AK Parti ve MHP'liler salonu terk etti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde Atatürk'e hakaret eden imam kınandı
10:05 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor         
11:14
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:06
Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi Ölümcül maymun çiçeği virüsü panik yarattı! İngiltere'de iki kişide tespit edildi         
10:58
Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi Balıkesir sahillerinin altın rengi kumu kirlilik yüzünden siyaha döndü: Bandırma'da denize girmek intihar gibi         
10:54
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech uyarısı: 6 saat içinde kullanılmayan aşılar israf oluyor         
10:37
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:05
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı         
23:47
Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu Mostafa Mohamed, Mısır Milli Takımı formasıyla attığı 2 golle maça damga vurdu         
23:36
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti         
20:09
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu         
17:16
MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 11:17:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SAMSUN KIZILIRMAK DELTASI'NDA 26 İSTİLACI TÜR KEŞFEDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement