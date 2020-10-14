Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü - Son Dakika

Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü

14.10.2020 16:23

Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü Deltadaki kuraklık havadan görüntülendi UNESCO Dünya geçici miras listesinde yer alan Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık tehlikesi havadan görüntülendi.

Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü

Deltadaki kuraklık havadan görüntülendi

SAMSUN - UNESCO Dünya geçici miras listesinde yer alan Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık tehlikesi havadan görüntülendi.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunun ve Türkiye'nin en önemli sulak alanlarında olan Kızılırmak Deltası'ndaki kuraklık dikkat çekici seviyeye ulaştı. Kuş Cenneti olarak bilinen ve göçmen kuşlar için uğrak bir nokta olan Kızılırmak Deltası son yılların en büyük kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Drane ile havadan görüntülenen Kuş Cenneti'nde çatlak topraklar ve azalan su seviyesi dikkat çekti.

"Sulak alanlarımız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya"

Kuraklık tehlikesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, son 50 yılda Türkiye'nin sulak alanlarının yarısını kaybettiğini söyledi. Kızılırmak Deltası'nda yaşanan kuraklıkla ilgili bilgi veren Demir, "Samsun ve Karadeniz Bölgesi maalesef önemli derecede yaz kuraklığından etkilenen bölge olarak karşımıza çıkıyor. Samsun son 4 aydır istenilen düzeyde bir yağış alamadı. Maalesef iklim değişikliğini hep beraber olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. Ülkemizin sulak alanları bazında baktığımızda en önemli 3 alanı da bu bölgede görüyoruz. Bunlardan en önemlisi olarak Kızılırmak Deltası, Ladik Gölü ve Suluova Yedikır Barajı sulak alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunları incelediğimiz zaman son 4-5 yıldır bu etkiyi görüyoruz ama bu seneki daha fazla. Yaşanan bu süreçle beraber sulak alanlarımız ciddi bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya. Su seviyesinde önemli düşüş olduğunu ve aynı zamanda hem habitat hem de biyolojik unsurlar da ciddi anlamda zarar gördüğünü söylemek mümkün. Orada yaşayan canlılar kuraklıktan doğrudan etkileniyor" dedi.

Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü
Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü

Kızılırmak, 19 Mayıs, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nda korkutan görüntü - Son Dakika

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