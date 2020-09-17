Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2) - Son Dakika

Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2)

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYORSamsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2), System.String[]

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti sahil kenarında sazlık ve ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Subasar Galeriç Ormanı'na sıçramadan söndürülen ve 170 hektarlık alanda etkili olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma ekiplerinin bölgede başlattığı detaylı ve geniş çaplı soruşturma sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin de devreye girdiği belirtildi.

'YERLEŞİME AÇILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yangınla ilgili tüm detayların incelendiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Jandarma ekiplerimiz, yöre halkıyla da görüşerek soruşturmasını sürdürüyor. Deltaya kimlerin girip çıktığı araştırılıyor. Bakanlık yetkilileri de sahada inceleme yapıyor. Söz konusu alan, deniz kenarında bir bölge. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyümüş olabilir. 170 hektarlık alan zarar gördü. Tespitlere göre yangın esnasında pek çok hayvan türünün kaçarak kurtulduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Bu da bizim için bir teselli oldu. Bu yangın üzerinden konuyu asıl mecrasının dışına çıkarmaya çalışan girişimleri görüyoruz. Burası Cumhurbaşkanlığı kararı ile nitelikli koruma alanı ilan edilen ve ülkemizin UNESCO doğal miras alanı olma yolunda ilerleyen bir bölge. Bu bölgenin yerleşime açılması kesinlikle söz konusu değil. Bakanlıklarımızla birlikte yürütülecek olan çalışmalar sayesinde yanan bölge doğal sürecinde eski vasfını yeniden kazanacaktır" ifadelerini kullandı.


Kızılırmak, 19 Mayıs, Jandarma, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2) - Son Dakika

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