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Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti

09.01.2022 18:42
Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, geçen yıl pandemiye rağmen 35 bin ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, geçen yıl pandemiye rağmen 35 bin ziyaretçi ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kızılırmak Deltası'nı Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO doğal miras alanı olmaya hazırlarken, Samsun Valiliği Mahalli Sulak Alan Komisyonu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da bölgenin korunması yönünde alınan kararlar titizlikle uygulanıyor. Bu kapsamda bölgenin araç trafiğine kapatılması ile Samsun Büyükşehir Belediyesi bisiklet, elektrikli bisiklet ve akülü araç hizmetleriyle ziyaretçilere hizmet veriyor.

UNESCO Geçici Miras Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, besin maddesi ve fauna açısından zengin popülasyonuyla nesli tükenme tehlikesi altındaki 24 kuş türünden 15'ine, ülkede görülen 420 kuş türünden de 356'sına ev sahipliği yapıyor. 140 tür kuşun ürediği deltada 100 bin su kuşu barınıyor. Her yıl 7 milyondan fazla göçmen kuşun rotasında yer alması sebebiyle konaklayan leyleklerin yüzde 97.2'si ise yuvalarını burada kuruyor.

56 bin hektar büyüklüğündeki delta, doğal gölleri, ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanarak yaprak döken su basar ormanları, sazlıkları, gün doğumu ve gün batımındaki eşsiz manzarasıyla görenleri büyülüyor. Ziyaretçi merkezi, görüntü izleme merkezi, sergi salonu ve bölgeye has ürünlerin tanıtıldığı satış reyonu gibi alana sahip deltaya ise ilgi her geçen yıl artıyor. Pandemi kısıtlamalarının sona erdiği 2021 yılında kuş cennetini 21 bin 708'i biletli ve 13 bin 292'si öğrenci olmak üzere toplam 35 bin kişi ziyaret etti.

Hayvanlar da korunuyor

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi, doğanın korunmasına verdiği önemi hayvanlar için de gösteriyor. Bunun son örneği İlkadım ilçesinde bulunan yaralı bir yavru kedi oldu. Sağ gözü olmayan ve sağ arka bacağında açık yara olan kedi Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedaviye alındı. Yapılan tedavi sonrası kendinin bacağı yeniden kullanabileceği duruma geldi. Kaybettiği sağ gözü içinse enfeksiyonun önlenmesi dışında yapılabilecek bir şey olmadığı belirlendi.

Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, "Yavru kedimiz ağır bir darbeye maruz kalmış. Bize geldiğinde sağ gözünün olmadığını, sağ arka bacağında da büyük boyutta kayıplı efektif açık yarası olduğu tespit ettik. Veteriner hekimlerimiz yavru kedimizin tedavisine hemen başladı. 22 günlük bir tedavi ve yoğun bakım süreci sonrasında şimdi arka bacağını rahat bir şekilde kullanmaya başladı. Kedi Kasabamızda rehabilite altında sahiplenilmeyi bekliyor" dedi.

(İHA)

Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti
Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti
Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti
Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Ovası, Türkiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılırmak Deltası'nı 2021'de 35 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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