Son Dakika Haberleri: Kızılırmak Deltası'nın doğa fotoğrafçılarına açılması için kampanya
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Kızılırmak Deltası'nın doğa fotoğrafçılarına açılması için kampanya

1 saat önce

Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kuş ve doğa fotoğrafçılarına açılması için imza kampanyası başlatıldı.

Kızılırmak Deltası'nın doğa fotoğrafçılarına açılması için kampanya, System.String[]
Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kuş ve doğa fotoğrafçılarına açılması için imza kampanyası başlatıldı.
Kuş ve doğa fotoğrafçıları, 356 kuş türü bulunan Kuş Cenneti'nin kuş ve doğa fotoğrafçılarına yasaklandığını iddia ederek, sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı.

Kuş ve doğa fotoğrafçısı Hasan Aktürk, basın mensuplarına, kuş cennetini yıllardır çektikleri doğa fotoğraflarıyla dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin UNESCO sürecini bahane ederek fotoğrafçıların kuş cennetine girişine yasak getirdiğini öne süren Aktürk, "Doğa fotoğrafçıları 1 yıldır kuş cennetine girememektedir. Dünyanın birçok ülkesinden Samsun'a doğa fotoğrafçısı gelmekteydi. Alınan karar doğrultusunda çevre illerden ve yabancı ülkelerden doğa fotoğrafçıları Samsun'a gelmeyi bırakmıştır. Bu karar Samsun'u ekonomik olarak da zor durumda bırakmaktadır. Yasak öncesinde 100 bin kişinin ziyaret ettiği delta, yasak sonrasında sadece 20 bin civarında ziyaretçiyi ağırlamıştır." dedi.

Aktürk, doğa fotoğrafçılarına giriş yasağı uygulamasının tekrar gözden geçirilmesini talep ettiklerini dile getirerek, "Topladığımız imzaları Samsun Valisi Osman Kaymak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekillerini sunacağız. Doğa fotoğrafçıları, deltanın tanıtımını yaparken kente yerli ve yabancı turist gelmesini de sağlamaktadır." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Hasan Aktürk, Samsun, Kızılırmak, Güncel
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